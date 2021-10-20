Snob Magazin'in haberine göre; Cem Belevi ile İrem Derici cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Derici ve Belevi sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktılar.

Belevi'nin Derici'yi aldattığı öne sürüldü.

Ünlü şarkıcının bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

CEM BELEVİ KİMDİR?

4 Haziran 1987 yılında İzmir'de dünyaya gelen Cem Belevi, müzikle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı. 7 yaşında ailesinin de desteği ile piano dersleri alarak müziğe ilk adımlarını atmış oldu ve 13 yaşında "kendimi en iyi ifade ettiğim enstrümanım" dediği gitarla tanıştı

Okul yıllarında sayısız konserler veren ve şarkı söylediği her toplulukta büyük beğeni toplayan Cem Belevi, ilk bestelerini de o yıllarda yapmaya başladı… Lise yıllarında sözü müziği kendisine ait şarkıların, tüm arkadaşları tarafından dillere dolanması, şarkı söyleme ve beste yapma isteğini daha da arttırdı.18 yaşında vizyonunu genişletme ve farklı kültürleri tanıma isteği ile üniversite eğitimini İngiltere'de almaya karar verdi ve 5 yılını geçireceği ada ülkesinin yolunu tuttu.

Cem Belevi, İngiltere'de ilk 6 ay Cambridge'de dil eğitimi, sonrasında 1 sene Londra David Game College'ta ekonomi ve 3 sene Brunel Üniversitesinde Uluslararası İşletme okuyarak üniversite eğitimini başarıyla tamamladı. Cem Belevi'nin müziğe olan tutkusu üniversite yılları boyunca artarak devam etti.

Londra'nın büyüleyici ve romantik atmosferinde onlarca besteler yapan Cem Belevi, orada kaldığı yıllarda London Scholl Of Contemporary Music (LCCM)'te; Blues, Jazz ve Şan eğitimi aldı. Ayrıca birçok dernek organizasyonları ve çeşitli etkinliklerde de şarkılarını söyleme fırsatı buldu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra kariyerine Londra'da dünyaca ünlü bir şirkette çalışarak başlayan Cem Belevi, kısa bir sure sonra içindeki profesyonel müzik yapma ve şarkı söyleme tutkusunu daha fazla ertelememek için, çevresinin de baskısıyla her şeyi bırakıp Türkiye'ye döndü…

2011 yılında albüm çalışmalarına başladı. Cem Belevi'nin "Bilmezsin" isimli ilk albümündeki şarkıların tamamının söz ve müzikleri kendisine aittir.

2015 yılında Ayshe ile düet yaptığı "Kim Ne Derse Desin" şarkısıyla büyük beğeni toplayan Belevi, ardından yine 2015 yılında "Sevemez Kimse Seni" ve 2016 yılında da yeni şarkısı "Sor" ile dinleyicilerinin karşısına çıktı. Cem Belevi, 2017 yılında son şarkısı "Aç Kollarını" ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızları olarak dünyaya geldi. Dört yaşında org çalmaya başlayan şarkıcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünü liseyle beraber bitirdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun olan Derici, pazarlama iletişimi yüksek lisans programına devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. O Ses Türkiye'den önce üç yıl bir reklam ajansında metin yazarı olarak çalıştı. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldı.

2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel anlamda müzik hayatına başladı. Ardından Mayıs 2013'te ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı piyasaya çıkardı. Aynı yılın Eylül ayında İki adlı bir maxi single yayımladı. Bu maksi teklinin ilk klibi "Sevgi Olsun Taştan Olsun" şarkısına çekilirken ikinci klibi "Zorun Ne Sevgilim"e çekildi. "Zorun Ne Sevgilim", Türkiye Resmi Listesi'nde üç hafta iki numarada kaldı. Ardından Neşet Ertaş şarkısı olan "Neredesin Sen?"i yeniden yorumladığı bir single piyasaya sürdü.

2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" single'ı Türkiye'de hit olarak YouTube'da izlenme başarısı yakaladı. Aynı yıl ikinci maxi single'ı Üç'ü çıkardı. Çıkış şarkısı "Bir miyiz?"in yanı sıra "Nabza Göre Şerbet" şarkılarına video klip çekildi. Mart 2015'te "Değmezsin Ağlamaya" ve Eylül 2015'te "Aşk Eşittir Biz" single'ların yayımladı. "Aşk Eşittir Biz", Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi. Aynı yıl ayrıca Emrah Karaduman'ın Tozduman albümündeki "Nerden Bilecekmiş" şarkısını seslendirdi.

Derici, Şubat 2016'da ilk stüdyo albümü Dantel'i GNL Entertainment etiketiyle piyasaya sürdü. Albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkısı, Türkiye'de aralıksız dört hafta bir numarada kaldı. Albümün ikinci klibi "Evlenmene Bak" şarkısına çekildi ve klipte Sinan Akçıl da oynadı. Ardından üçüncü klip "Dur Yavaş" ve dördüncü klip "Bana Hiçbir Şey Olmaz" şarkılarına geldi.

İREM DERİCİ EVLİ Mİ? BOŞANDI MI?

13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile yaptığı evliliği 22 Mart 2016'da tek celselik bir boşanma davasıyla sonlandırdı. 11 Temmuz-21 Eylül 2016'da Rising Star Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda jüri üyeliği yaptı.

2017'de Mustafa Ceceli'nin Zincirimi Kırdı Aşk albümünün çıkış şarkısı "Kıymetlim"de ve Yonca Evcimik'in "Kendine Gel" single'ında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Ayrıca kendisine ait "Tektaş" adlı bir single piyasaya sürdü. Aynı sene Bekar Bekir isimli filmin müziği "Sevimli" seslendirdi.

2018 yılı Ağustos ayında Sabıka Kaydı başlıklı albümü piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı "Ben Tek Siz Hepiniz" için klip çekildi. 2019 Şubat ayında "Meftun" başlıklı teklinin ardından, 31 Mayıs 2019'da da Mest Of başlıklı albüm yayımlandı.

Cem Belevi İnadına Aşk dizisinde de boy göstermiştir.