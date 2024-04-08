Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Belevi ve Zeytinköy\'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

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Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, hafta sonu mesaisini Belevi ve Zeytinköy'de tamamladı.

Seçimlerden sonra esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdüren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, hafta sonu mesaisini Belevi ve Zeytinköy'de tamamladı. İlk olarak Belevi pazarını ziyaret eden Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, daha sonra Zeytinköy'e geçerek, köy muhtarlığının ev sahipliğinde köy halkının katkılarıyla düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Seçimlerin ardından beraberindeki CHP'li Meclis üyeleri ile birlikte esnaf ziyaretlerine devam eden Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, hafta sonu ilk olarak Belevi'yi ziyaret etti. Pazar esnafı ve vatandaşları selamlayan Filiz Başkan, daha sonra Zeytinköy'e geçti. Köy halkının katkılarıyla düzenlenen iftar yemeğine katılan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, ayrıca seçimleri kazanan genç Muhtar Mesut Selvi'ye hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, iftar sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda; "Zeytinköy muhtarlığı öncülüğünde, köy halkının katkılarıyla gerçekleşen iftarda buluştuk bu akşam. Ayrıca yeni seçilen muhtarımız Mesut Selvi'ye hayırlı olsun diyoruz. Birlikte güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR