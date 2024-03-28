Yeni dönemde tekrar aday gösterilen CHP'li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Belevi'de miting yaptı. Sengel, "5 yıl boyunca elimizden geldiğince çaba sarf ettik. Az konuştuk, çok çalıştık. Biz yine az konuşmaya, çok çalışmaya devam edeceğiz. Pazar günü hepinize emanetiz" dedi.
Yerel seçimlerde partisi tarafından yeniden aday gösterilen CHP'li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, "Aydınlık bir gelecek için Belevi'de buluşuyoruz" isimli bir miting düzenlenirken, seçim ofisinde bir araya gelen partililer, kalabalık bir araç konvoyuyla Belevi'ye gitti.
"Belediyeyi ayağa kaldırdık"
Miting alanına davul-zurna eşliğinde kalabalıkla yürüyen Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, daha sonrada vatandaşlara seslendi. Sengel, "İnsanlarla uğraşmadığımı, laf yetiştirmeye çalışmadığımı, hizmet üretmeye çalıştığımı, o kadar zorluğa rağmen direndiğimi, hiç ağlamadığımı beni biraz tanıyanlar anlamıştır. Belediye borç batağındaydı. Daha fazla büyümek ve kasada para bulundurabilmek için nasıl mücadele ettiğimi bilirsiniz. Böyle belediyeye herkes talip olur. Kasada para var, biliyorlar ya ondan talip oldular. Zor olanı biz yaptık. 2019'da geçmişin tüm arızalarını temizlerken, çalışana maaş bile ödenmiyorken, tekrar
Başkan Sengel, şöyle devam etti:
"Belediyeler, güçleri doğrultusunda belli bir şey yapabilirler, mücadele ederler, çaba sarf edeler. 2019 yılında Belevi'de bir eve gittim. Bol çocuklu bir ev ve tarım işçisi olan anneler var. Ekonomiye dahil olmak istiyorlar; ama ne yazık ki kreş yoktu. Çocuk önemliydi. Annenin ekonomiye katkı sağlaması da önemliydi. İşte o yüzden Belevi'de kreşimizi açtık. Şunu söylemeye çalışıyorum sizlere; birileri birileriyle uğraşsın, biz hizmet aşkıyla çalışıyoruz. Ne kindarlık biliyoruz, ne intikam biliyoruz, ne de emeklilik zamanımızı değerlendirmek için bu işleri yapıyoruz" diye konuştu.
"Pazar günü hepinize emanetiz"
Siyaseti halka hizmet aracı olarak gördüklerini belirten Sengel, şöyle devam etti:
"Biz, açılmış yaralara merhem olmaya çalışıyoruz. Tek başına hiçsindir, yanında partin varsa, örgütün varsa kendini güvende hissedersin. İşte o güvenle beraber üretmeye devam ederiz. O güvenle beraber ürettiğimiz hizmetlerin içerisinde hep halk vardır. İşte o ikisi için biz Belevi'deki projelerimizi tek tek belirledik. Bunlardan ilki çok önemli ve kıymetli olan, herkesin uzun zamandan beri istediği fırını hayata geçireceğiz. Köy meydanında var olan; ama bu süreç içerisinde tekrardan düzenlemek istediğimiz Belevi'nin çok istediği köy meydanındaki havuzumuzu en kısa sürede en güzel şekilde gerçekleştireceğiz. En son yeni kooperatif evlerinin, oradaki istinat duvarı gibi yolların hepsi, hemen bu yaz sökülmeye başlayacak. İhale hazırlıkları tamamlandı. Seçim geçer geçmez başlayacak. Kadınlarla ilgili, çocuklarla ilgili, emeklilerle ilgili Belevi Meydanı'nın düzenlenmesi ile ilgili çalışmalarımızı yaparken bir şey unutmayacağız; kötü cümle yok, birleriyle uğraşmak yok, intikam yok, kin yok; sevgi var, Belevi'nin insanına saygı var. 5 yıl boyunca elimizden geldiğince çaba sarf ettik. Az konuştuk, çok çalıştık. Biz yine az konuşmaya, çok çalışmaya devam edeceğiz. Pazar günü hepinize emanetiz. Pazar gününden sonra sizler yine bize emanetsiniz." - İZMİR
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