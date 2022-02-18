Cem Belevi Bu Kez 'gizli' Diyor

Her hafta yeni bir şarkı ve kliple hayranlarına sürpriz yapan sanatçı, Cemiyet Gazino'sunun ikinci bölümünde gizli bir aşk hikayesini konu alıyor. 18 Şubat'ta dinleyiciyle buluşacak Gizli şarkısının sözü ve müziği Cem Belevi'ye, aranjesi ise Göksun Çavdar'a ait. Cemiyet Gazino'sunun ikinci bölümünün başrol oyuncuları arasında Hakan Eratik, Yeşim Dalgıçer ve Tuğba Melis Türk yer alıyor. Çok konuşulacak klibin yönetmen koltuğunda ise başarılı yönetmen Mustafa Özen oturuyor.

Cemiyet Gazino'sunun ikinci bölümü Gizli, 18 Şubat'ta Sony Music Türkiye etiketiyle yayında.

Cem Belevi kimdir?

Cem Belevi, 4 Haziran 1987 tarihinde İzmir'de ressam bir anne ve piyanist bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. 7 yaşında ailesinin de desteği ile piyano dersleri alarak müziğe ilk adımlarını attı. 13 yaşında gitar çalmasını öğrenmeye başladı. Okul yıllarında konserler vermeye başlayan Cem Belevi, ilk bestelerini de o yıllarda yaptı. Üniversite eğitimi için İngiltere'ye gitti. İngiltere'de yaşadığı 5 sene içinde; ilk 6 ay Cambridge'te dil eğitimi, sonrasında 1 sene Londra David Game College'ta ekonomi ve 3 sene Brunel Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme okuyarak üniversite eğitimini tamamladı. Üniversite yıllarında Londra'da onlarca beste yaptı. Aynı zamanda London Scholl Of Contemporary Music (LCCM)'te; Blues, Jazz ve Şan eğitimi aldı. Ayrıca birçok dernek organizasyonları ve çeşitli etkinliklerde de şarkılarını söyleme fırsatı buldu. Cem Belevi, üniversiteden mezun olduktan sonra, kariyerine Londra'da dünyaca ünlü bir şirkette çalışarak başladı. Belevi, müzik yapma isteği ile her şeyi bırakarak Türkiye'ye döndü ve 2011 yılında albüm çalışmalarına başladı. 2011 yılında ilk albüm çalışmalarına başladı. Cem Belevi'nin "Bilmezsin" isimli ilk albümündeki şarkıların tamamının söz ve müzikleri kendisine aittir. 2013 yılında ilk albümü 'Bilmezsin'i çıkardı. 2015 yılında Ayshe (Ayşe Akın) ile düet yaptığı 'Kim Ne Derse Desin' şarkısıyla büyük beğeni topladı. Ardından yine 2015 yılında 'Sevemez Kimse Seni' ve 2016 yılında da şarkısı 'Sor' ile dinleyicilerinin karşısına çıktı. 2017 yılında ise 'Aç Kollarını' ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ajda Pekkan'dan dinlenilen 'Kim Ne Derse Desin' isimli şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. DMC müzikten çıkan ilk single'ı olmasına rağmen klip üç ayda yaklaşık 15 milyon kez tıklandı. Müzik dışında oyunculukla da ilgilenen Cem Belevi, televizyon macerasına 2015 yılında, 'İnadına Aşk' isimli dizide canlandırdığı 'Deniz Aras' karakteriyle başladı. 'Kaçın Kurası' adlı dizide hayat verdiği 'Pars' karakteri ile başarılı oyunculuk yaşamını sürdürdü. Cem Belevi'nin oynadığı ilk sinema filmi ise Yıldızlar da Kayar- Das Borak