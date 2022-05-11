İhanetin Perde Arkası Ortaya Çıktı - Son Dakika

Şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, geçtiğimiz aylarda Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmişti. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili, tatilde ilişkilerini bir kez daha sonlandırmıştı. Çift, kısa süre sonra barışmıştı

BOMBA 'İHANET' İDDİASI

Belevi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Cem Belevi'nin, Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ileri sürüldü.

İrem Derici, basına yansıyan haberlerin ardından Instagram'dan yaptığı paylaşımda ağır ifadeler kullandı.

"SALTANAT SONA ERDİ!"

Derici, gönderisine "Saltanat sona erdi çeyrek popçu! Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler." notunu düştü.

İrem Derici'nin gönderisinin ardından Cem Belevi'den ilk açıklama geldi.

"ALDATMAYI BECEREMEM"

Belevi, "İrem'i çok sevdim. Aldatma iddiasını kabul etmiyorum. Söyleyenler gerçeği yansıtmıyor. Ben aldatmayı beceremem zaten" dedi.

"SES KAYITLARI VAR"

Belevi'nin, "Onu asla aldatmadım" çıkışı sonrası çılgına dönen İrem Derici, "Samimiyetsiz açıklamalarını izledim. Bu sahtekarlık sıktı artık! A'dan Z'ye ses kayıtlarıyla her şeyi anlatayım mı? 'Yaz sonuna kadar İrem'i şutlarım zaten' dediğini biliyorum" diyerek şoke etti.

Sözlerini sürdüren Derici, "İlk konumuz alevler attığın Influencerlar mı olsun? ya da itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya" diyerek kendisini savundu.

ÇAPKINLIK TELEFONU ORTAYA ÇIKTI

Bu ayrılığa dair 2. Sayfa programına gelen mesaja göre İrem Derici, Cem Belevi'nin arabasının torpidosunda ikinci bir cep telefonu buldu. İrem Derici bu cep telefonunu bulunca olaylar gelişti.

SES KAYITLARI DA O TELEFONDA

İddiaya göre, Cem Belevi'nin arabasının torpidosunda bulunan telefonu çapkınlık için kullandığı iddia edildi. Belevi, o telefondan influencerlara, başka kızlara mesajlar yolluyor. İrem Derici'ye biri bu durumu söylüyor ve Derici gerçeklerle yüzleşiyor. İddiaya göre İrem Derici'nin bahsettiği ses kayıtları da o telefonda.

NERGİS NESRULLAYEVA KİMDİR?

Adı Cem Belevi ile anılan Nergis Nesrullayeva, 7 Ekim 1997 tarihinde Moskova'da dünyaya geldi. Nergis Nesrullayeva, Best Model yarışmasında da yer almış ve ayrıca oyunculuk eğitimi almıştır. Afili Aşk ve Yasak Elma gibi dizilerde rol alan Nesrullayeva İşte Benim Stilim yarışmasına katılmıştır.

İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Dört yaşında org çalmaya başlayan şarkıcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünü liseyle beraber bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi sosyoloji bölümününden mezun oldu, pazarlama iletişimi yüksek lisans programına devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. O Ses Türkiye'den önce üç yıl bir reklam ajansında metin yazarı olarak çalıştı. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldı.

2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel olarak müzik hayatına başladı. Ardından Mayıs 2013'te ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı piyasaya çıkardı. Aynı yılın Eylül ayında İki adlı bir maxi single yayımladı. Bu maksi teklinin ilk klibi "Sevgi Olsun Taştan Olsun" şarkısına çekilirken ikinci klibi "Zorun Ne Sevgilim"e çekildi. "Zorun Ne Sevgilim", Türkiye Resmi Listesi'nde üç hafta iki numarada kaldı.

Ardından Neşet Ertaş şarkısı olan "Neredesin Sen?"i yeniden yorumladığı bir single piyasaya sürdü. 2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" single'ı Türkiye'de hit oldu. Aynı yıl ikinci maxi single'ı Üç'ü çıkardı. Çıkış şarkısı "Bir miyiz?"in yanı sıra "Nabza Göre Şerbet" şarkılarına video klip çekildi. Mart 2015'te "Değmezsin Ağlamaya" ve Eylül 2015'te "Aşk Eşittir Biz" single'ların yayımladı. "Aşk Eşittir Biz", Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi. Aynı yıl ayrıca Emrah Karaduman'ın Tozduman albümündeki "Nerden Bilecekmiş" şarkısını seslendirdi. İrem Derici, Şubat 2016'da ilk stüdyo albümü Dantel'i piyasaya sürdü.

Ardından üçüncü klip "Dur Yavaş" ve dördüncü klip "Bana Hiçbir Şey Olmaz" şarkılarına geldi. 11 Temmuz-21 Eylül 2016'da Rising Star Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda jüri üyeliği yaptı. 2017'de Mustafa Ceceli'nin Zincirimi Kırdı Aşk albümünün çıkış şarkısı "Kıymetlim"de ve Yonca Evcimik'in "Kendine Gel" single'ında düet şarkıcısı olarak yer aldı. Ayrıca kendisine ait "Tektaş" adlı bir single piyasaya sürdü. Aynı sene Bekar Bekir isimli filmin müziği "Sevimli" seslendirdi. 2018 yılı Ağustos ayında Sabıka Kaydı başlıklı albümü piyasaya sürüldü. 2019 Şubat ayında "Meftun" başlıklı teklinin ardından, 31 Mayıs 2019'da da Mest Of başlıklı albüm yayımlandı. Dudak Payı, Vazgeçtim İnan, Affeder mi Aşk Bizi?, Konu O Olunca isimli single çalışmaları bulunuyor.

İREM DERİCİ ÖZEL HAYATI

13 Eylül 2014'te radyocu Rıza Esendemir ile yaptığı evliliği 22 Mart 2016'da sonlandırdı.

CEM BELEVİ KİMDİR?

Cem Belevi, 4 Haziran 1987 tarihinde İzmir'de ressam bir anne ve piyanist bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. 7 yaşında ailesinin de desteği ile piyano dersleri alarak müziğe ilk adımlarını attı. 13 yaşında gitar çalmasını öğrenmeye başladı.

Okul yıllarında konserler vermeye başlayan Cem Belevi, ilk bestelerini de o yıllarda yaptı. Üniversite eğitimi için İngiltere'ye gitti. İngiltere'de yaşadığı 5 sene içinde; ilk 6 ay Cambridge'te dil eğitimi, sonrasında 1 sene Londra David Game College'ta ekonomi ve 3 sene Brunel Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme okuyarak üniversite eğitimini tamamladı. Üniversite yıllarında Londra'da onlarca beste yaptı. Aynı zamanda London Scholl Of Contemporary Music (LCCM)'te; Blues, Jazz ve Şan eğitimi aldı. Ayrıca birçok dernek organizasyonları ve çeşitli etkinliklerde de şarkılarını söyleme fırsatı buldu. Cem Belevi, üniversiteden mezun olduktan sonra, kariyerine Londra'da dünyaca ünlü bir şirkette çalışarak başladı.

Belevi, müzik yapma isteği ile her şeyi bırakarak Türkiye'ye döndü ve 2011 yılında albüm çalışmalarına başladı. 2011 yılında ilk albüm çalışmalarına başladı. Cem Belevi'nin "Bilmezsin" isimli ilk albümündeki şarkıların tamamının söz ve müzikleri kendisine aittir. 2013 yılında ilk albümü 'Bilmezsin'i çıkardı. 2015 yılında Ayshe (Ayşe Akın) ile düet yaptığı 'Kim Ne Derse Desin' şarkısıyla büyük beğeni topladı.

Ardından yine 2015 yılında 'Sevemez Kimse Seni' ve 2016 yılında da şarkısı 'Sor' ile dinleyicilerinin karşısına çıktı. 2017 yılında ise 'Aç Kollarını' ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ajda Pekkan'dan dinlenilen 'Kim Ne Derse Desin' isimli şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. DMC müzikten çıkan ilk single'ı olmasına rağmen klip üç ayda yaklaşık 15 milyon kez tıklandı.

Müzik dışında oyunculukla da ilgilenen Cem Belevi, televizyon macerasına 2015 yılında, 'İnadına Aşk' isimli dizide canlandırdığı 'Deniz Aras' karakteriyle başladı. 'Kaçın Kurası' adlı dizide hayat verdiği 'Pars' karakteri ile başarılı oyunculuk yaşamını sürdürdü. Cem Belevi'nin oynadığı ilk sinema filmi ise Yıldızlar da Kayar- Das Borak.