Cenaze Yolu Kardan Kapandı, Naaş İş Makinesiyle Taşındı

Tokat'ın Niksar ilçesinde cenaze aracı kar nedeniyle köye götürülemeyince naaş, İl Özel İdaresine ait iş makinesiyle köye ulaştırıldı.
Niksar ilçe merkezinde vefat eden Cafer Öztürk cenazesi, defnedilmek üzere Niksar Belediyesine ait cenaze aracıyla Akgüney köyüne götürülmek istendi.
Cenaze aracı, köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması sonucu yolda kaldı.
Bunun üzerine vatandaşlar İl Özel İdaresinden yardım talep etti.
İl Özel İdaresince gönderilen iş makinesinin kepçesine konulan cenazenin yanına, tabutu tutması için de 2 kişi bindi.
Cenaze, iş makinesinin kepçesinde Akgüney köyüne götürüldü.
Öztürk'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazenin iş makinesinin kepçesinde taşınması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
