Çepur Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çepur Yeniden Başkan Seçildi

Çepur Yeniden Başkan Seçildi
08.02.2026 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polatlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda Cabbar Çepur, olağan genel kurulda yeniden başkan oldu.

Polatlı Sobacılar Kalaycılar Nalbantlar ve Benzeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cabbar Çepur, olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Polatlı Belediyesi Güldeste Salonu'nda düzenlenen olağan genel kurulda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından tek listeyle yapılan seçimde Cabbar Çepur, güven tazeledi.

Çepur, yaptığı konuşmada, Polatlı ve üyelerinin hizmetinde olacaklarını belirterek, "Üyelerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması, teknolojik yenilikleri yakalamaları ve kamuyla olan işlerini kolaylaştırmak için çalışacağız." dedi.

Polatlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertuğrul Kıymaz ise ilçede birlik ve beraberlik içerisinde, esnaf ile odaların her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

Çepur'un başkanlığındaki yönetim kurulunda Recep Sönmez, Adem Karaarslan, Yener Çelik, Hasan Cenk Polat, Bülent Çelen ve Oğuzhan Uslu yer aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çepur Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

14:25
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
14:16
Genç kadından “Birinin ilki olmak ister misin“ sorusuna skandal yanıt
Genç kadından "Birinin ilki olmak ister misin?" sorusuna skandal yanıt
14:05
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
12:58
Üniversite stajında köklü değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 15:33:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Çepur Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.