Çepur Yeniden Başkan Seçildi

Polatlı Sobacılar Kalaycılar Nalbantlar ve Benzeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cabbar Çepur, olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Polatlı Belediyesi Güldeste Salonu'nda düzenlenen olağan genel kurulda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından tek listeyle yapılan seçimde Cabbar Çepur, güven tazeledi.

Çepur, yaptığı konuşmada, Polatlı ve üyelerinin hizmetinde olacaklarını belirterek, "Üyelerinin mesleki yeterliliklerinin artırılması, teknolojik yenilikleri yakalamaları ve kamuyla olan işlerini kolaylaştırmak için çalışacağız." dedi.

Polatlı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertuğrul Kıymaz ise ilçede birlik ve beraberlik içerisinde, esnaf ile odaların her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

Çepur'un başkanlığındaki yönetim kurulunda Recep Sönmez, Adem Karaarslan, Yener Çelik, Hasan Cenk Polat, Bülent Çelen ve Oğuzhan Uslu yer aldı.