Çerkezköy'de Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Veliköy Mahallesi'nde bulunan tesiste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
