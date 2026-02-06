Çerkezköy'de Güvenlik Görevlileri Yemekten Zehirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Çerkezköy'de Güvenlik Görevlileri Yemekten Zehirlendi

Çerkezköy\'de Güvenlik Görevlileri Yemekten Zehirlendi
06.02.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8 güvenlik görevlisi, yemek sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı ile hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti yaşayan 8 güvenlik görevlisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki bir AVM'de güvenlik görevlisi olarak çalışan 8 kişi, sipariş verdikleri menüde tavuğun da olduğu akşam yemeğini yedikten bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşadı. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine AVM'ye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 8 güvenlik görevlisi, zehirlenme şüphesi üzerine ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin başlattığı tahkikat sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Mide bulantısı, Yerel Haberler, Karın Ağrısı, Çerkezköy, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çerkezköy'de Güvenlik Görevlileri Yemekten Zehirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
10:04
Şenol Güneş’ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
09:48
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:29:11. #.0.4#
SON DAKİKA: Çerkezköy'de Güvenlik Görevlileri Yemekten Zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.