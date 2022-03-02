Ceset halıya sarılı bulunmuş - Son Dakika
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Ceset halıya sarılı bulunmuş

02.03.2022 15:54
Ceset halıya sarılı bulunmuş

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp şahıs ile ilgili yapılan açıklamada "Mezarlıkta yapılan aramalar sonucunda mevcut bir mezarın üzerinde üstü toprak ve taşla örtülü halıya sarılı bir erkek cesedi bulunmuştur" denildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp şahıs ile ilgili yapılan açıklamada "Mezarlıkta yapılan aramalar sonucunda mevcut bir mezarın üzerinde üstü toprak ve taşla örtülü halıya sarılı bir erkek cesedi bulunmuştur" denildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı kayıp Sertan Yalçın olayı ile ilgili olarak bulunan cesedin DNA örnekleri alındığını incelemenin sürdüğünü belirtti.

Savcılıktan yapılan açıklamada "12 Ekim 2021 tarihinde saat 23: 00 sıralarında Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden Hasan Ali Yalçın beyanında, oğlu olan Sertan Yalçın(22) 11 Ekim 2021 tarihinde saat: 01: 00 sıralarında evden ayrıldığını ve bir daha eve gelmediğini, oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek şikayetçi olmuştur. Konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerden söz konusu olaya karıştığı tespit edilen bazı kişiler gözaltına alınmış, gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmı tutuklamaya sevk edilmiş ve mahkemece tutuklanmışlardır. Öldürülmüş olabileceği değerlendirilen kayıp şahıs Sertan Yalçın'nın cesedi kayıp tarihinden itibaren yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış. Cesedin Yığılca ilçesi Kocaoğlu köyü mezarlık veya çevresine gömüldüğü şeklinde alınan istihbarı bilgiler neticesinde mahkemeden alınan arama kararına istinaden polisler tarafından mezarlıklarda yapılan aramalar sonucunda mevcut bir mezarın üzerinde üstü toprak ve taşla örtülü halıya sarılı bir erkek cesedi bulunmuştur. Yığılca Cumhuriyet savcımız tarafından olay yeri inceleme ve ölü muayene işlemleri olay yerinde yapılmış ve Sertan Yalçın isimli şahsa ait olduğu değerlendirilen çürümüş ceset kalıntıları üzerinde Adli Tıp Kurumunda klasik otopsi işlemi gerçekleştirilmiştir. Cesedin Sertan Yalçın'a ait olup olmadığının tespiti amacıyla cesetten DNA örnekleri alınarak incelemeye gönderilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma detaylı bir şekilde devam etmektedir" denildi. - DÜZCE

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Düzce, Dna, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ceset halıya sarılı bulunmuş - Son Dakika


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