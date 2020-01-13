Çeşme açıklarında 131 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çeşme açıklarında 131 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Çeşme açıklarında 131 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

İZMİR'in Çeşme ilçesi kıyısından lastik botlarla denize açılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 131 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme açıklarında 131 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

İZMİR'in Çeşme ilçesi kıyısından lastik botlarla denize açılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 131 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen cumartesi günü, Karaada ve Uçburun açıklarında 2 ayrı lastik bottaki göçmelerin yasa dışı geçiş yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Lastik botlarda yapılan aramalarda 43'ü Filistin, 20'si Suriye, 14'ü Kuveyt ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 78 göçmen yakalandı. 30'u erkek, 11'i kadın ve 37'si çocuk olan grup kıyıya getirildi. Ertesi gün Çeşme ilçesi Karaada açıklarında bir lastik bot daha durduruldu. Sahil Güvenlik ekibince kontrol edilen lastik botta 40'ı Suriye, 11'i Filistin ve 2'si Somali uyruklu olmak üzere toplam 53 göçmen yakalandı. 22'si erkek, 11'i kadın ve 20'si çocuk olun bu grup da kıyıya taşındı. İki günde yakalanan toplam 131 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:17 Kaynak: DHA
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