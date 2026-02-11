Cevdet Yılmaz'dan Yeni Bakanlara Tebrik

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanlığı'na getirilen Akın Gürlek'i tebrik ederek, görevlerinden ayrılan Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç'a teşekkür etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'i tebrik ediyor, milletimize hizmet yolunda üstlendikleri bu onurlu görevlerde üstün başarılar diliyorum. Bayrağı devreden değerli yol arkadaşlarımız Sayın Ali Yerlikaya ve Sayın Yılmaz Tunç'a hizmetleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.