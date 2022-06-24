Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Isparta'da temel atma ve toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, doğal sit alanı olarak korudukları Eğirdir Gölü'nü ve etrafındaki yerleşim bölgelerini Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan etme çalışmalarını başlattıklarını belirterek, "Tüm atıksuları arıtacağız, göle arıtılmış dahi olsa atıksuların ulaşmasına engel olacağız." dedi.

Kurum, Isparta Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Karaağaç Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi ve Toplu Açılış Töreni"nde daha yaşanabilir bir şehir için Isparta'ya yönelik altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Isparta'da bugüne kadar İller Bankası eliyle yatırım değeri 600 milyon lira olan 98 projeyi tamamlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını aktaran Kurum, "Bugün yine İller Bankamızla 228 milyon lira yatırımla tamamladığımız, şehrimizin en önemli ihtiyaçlarından olan kapalı pazar yeri, kamu hizmet binaları, çevre düzenlemeleri, kent parkı, yeraltı otoparkı, kanalizasyon, içme suyu hattı, atıksu arıtma tesisleri, güneş enerjisi santralleri, seyir terası ve yol düzenlemesi gibi 22 dev eserimizi de yine sizlerle birlikte hizmete alıyoruz." diye konuştu.

Şarkikaraağaç-Çarıksaraylar-Çiçekpınar Grup Atıksu Arıtma Tesisi'nin ve Eğirdir ilçesi Sarıidris'te 2 Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımında artık sona geldiklerini bildiren Kurum, Merkezdeki Damgacı Sokak'ta 11 tescilli olmak üzere 18 binada sokak sağlıklaştırma projesine devam ettiklerini söyledi.

Üzüm Pazarı'nda devam eden sokak sağlıklaştırma projelerine devam ettiklerini ifade eden Kurum, Merkez Karaağaç'ta pazar yeri ve köy garajının bulunduğu alanda afet nedeniyle hasar gören yapıların yenilenmesine yönelik çalışmalara da ara vermeden devam ettiklerini vurguladı.

"Eğirdir Gölü'nün su seviyesini koruyacağız"

Eğirdir Gölü'nün korunmasına yönelik önemli çalışmalarının olduğuna değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Şu anda doğal sit alanı olarak koruduğumuz Eğirdir Gölü'nü ve etrafındaki yerleşim bölgelerini inşallah Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla birlikte Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan etme çalışmalarını başlattık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla ÖÇK ilan edeceğimiz bu bölgeye hızlıca ileri teknoloji arıtma tesislerimizi kuracağız. Hem Eğirdir Gölü'müzün temizlenmesi hem de gölümüzün suyuna sahip çıkılması adına adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Tüm atık suları arıtacağız, göle arıtılmış dahi olsa atık suların ulaşmasına engel olacağız. Eğirdir'in su seviyesini koruyacak, geleceğe en temiz, en güzel, en doğal haliyle taşıyacağız."

Tüm bunların yanında Isparta ve ilçe belediyelerinin araç ihtiyaçlarını, ekipman taleplerini karşıladıklarını anlatan Kurum, finansal desteklerle belediyelerin yanında durduklarını bildirdi.

"İklim değişikliğiyle mücadelede en ön sıralardayız"

Atılımcı, girişimci, yatırımcı ruhla Türkiye'nin yenilenebilir enerjide dünyanın sayılı ülkeleri arasında olduklarını aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"İklim değişikliğiyle mücadelede en ön sıralardayız. İşte son olarak, Enerji Bakanlığımızla birlikte 18 ilimizde devletimize ait 750 milyon metrekare, 750 bin dönüm arazimizi güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji santrallerinin kurulması için kullanıma açıyoruz. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde, enerji ihtiyacının karşılanmasında Allah'ın izniyle bambaşka bir yükseliş dönemine geçiyoruz. İnşallah bu projeleri arttırdığımızda kendi enerjimizi, kendi elektriğimizi üreteceğiz. Türkiye'yi enerji üstünden sıkıştıran tüm tehditlere karşı her zamankinden çok daha dirençli, çok daha güçlü olacağız."

Kurum, Türkiye'yi yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sanayisiyle ticaretiyle tarihiyle kültürüyle mimarisiyle insanıyla geleceğe taşıyacaklarını, bu görevi hakkıyla yerine getirmek için milletin nerede ihtiyacı olursa hep orada olacaklarını kaydetti.

En büyük arzularının gençlere, millete "Büyük ve Güçlü bir Türkiye" bırakmak olduğunun altını çizen Kurum, şunları belirtti:

"İşte bu güçlü motivasyonla yürümeye, koşmaya devam edeceğiz. Ufka ve ufkun da ötesine gençlerimizle milletimizle birlikte yürüyeceğiz. Hayallerimizi gerçekleştirmek için durmayacağız. Biliyoruz ki 'yuvarlanan taş yosun tutmaz' Ayağına taş değmesinden korkanların, atalet kuyusuna düşenlerin, milletin değerlerine yabancı olanların, bu ülkede çakılı tek bir çivisi, dikili tek bir ağacı bulunmayanların, milletimize verebileceği, sizlere sunabileceği hiçbir şey yoktur. Türkiye'nin umudu, geleceği, Türkiye'nin yarını Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yılda yaptığımız işlere yine yeni 20 yılların, yeni 100 yılların kapısını açacağımız 2023 seçimi bu anlamda çok önemli. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize dev eserler vermeye, sevgi ile harman olmuş bu toprağı işlemeye, istikbalimizi aydınlatmaya devam edeceğiz."

Kurum, konuşmaların ardından beraberindekilerle birlikte, Keçiborlu TOKİ Konutları Projesi kapsamında yapımı tamamlanan bir cami, 5 dükkan ve 167 konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti, yeni projelerin de temelini attı.

(Bitti)