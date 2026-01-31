Ceylanpınar'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ö.H. idaresindeki 31 ACP 964 idaresindeki otomobil, Ceylanpınar - Akçakale kara yolu ilçe merkezi girişinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
