Cezaevi Nakil Aracı Devrildi: 17 Kişi Taburcu Edildi

30.01.2026 17:52
Eyüpsultan'daki kazada yaralanan 20 kişiden 17'si hastaneden taburcu oldu, 3 jandarmanın tedavisi sürüyor.

Eyüpsultan'da, seyir halindeki cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 20 kişiden 17'si taburcu edildi.

Dün, Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda, İstanbul Havalimanı istikametinde seyreden cezaevi nakil aracının devrildiği kazada yaralanan 17 kişinin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen 17 kişinin yanı sıra kazada yaralanan 3 jandarmanın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay

Hasdal-Kemerburgaz Yolu'nda, İstanbul Havalimanı istikametinde seyreden cezaevi nakil aracı henüz belirlenemeyen nedenle devrilmişti.

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kaza yapan araç vinç yardımıyla yoldan kaldırılmıştı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı mahkumların, jandarma personelinin ve şoförün bulunduğu cezaevi nakil aracının devrildiğini, olayda yaralanan kişilerin sağlık ekiplerince bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedilmişti.

Belediye ekiplerinin olay yerindeki kumlama ve temizlik çalışmalarının ardından aksayan trafik akışı normale dönmüştü.

Kaynak: AA

Cezaevi Nakil Aracı Devrildi: 17 Kişi Taburcu Edildi
