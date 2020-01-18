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Chelsea'nin Newcastle'a Attığı En Güzel Goller
32 dakika önce
Chelsea’nin yıllar boyunca Premier Lig’de Newcastle United’a karşı birçok güzel gole imza attı. İşte Chelsea’nin Robben, Torres, Willian daha fazla yıldızlarının ayaklarından Newcastle ağlarını sarstığı en güzel goller..
Chelsea'nin yıllar boyunca Premier Lig'de Newcastle United'a karşı birçok güzel gole imza attı. İşte Chelsea'nin Robben, Torres, Willian daha fazla yıldızlarının ayaklarından Newcastle ağlarını sarstığı en güzel goller..
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:19
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