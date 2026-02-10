Chloe Kim'den Hunter Hess'e Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Chloe Kim'den Hunter Hess'e Destek

10.02.2026 01:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Chloe Kim, olimpiyatlarda siyasi görüşlerini paylaşan Hunter Hess'i destekledi ve birlik vurgusu yaptı.

ABD'li snowboard sporcusu Chloe Kim, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sırasında ülkedeki siyasi duruma ilişkin görüşlerini paylaşan ABD'li serbest stil kayakçı Hunter Hess'e destek verdi.

Olimpiyatlar sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Kim, "Bence sevgi ve şefkatle hareket etmeliyiz. Başkanın (Donald Trump) onları sindirmeye çalışabileceğini bilseler bile inandıkları şeyler için konuşmaktan çekinmeyen birçok olimpiyat sporcusu olmasına çok sevindim." ifadelerini kullandı.

Güney Kore göçmeni bir ailenin kızı olan Kim, "Böyle anlarda birleşmemiz ve yaşananlar karşısında birbirimizi savunmamız çok önemli. ABD'yi temsil etmekten gerçekten gurur duyuyorum. ABD, aileme çok fazla fırsat verdi ancak bence yaşananlar hakkında fikirlerimizi dile getirme hakkımız da var." diye konuştu.

Hess, olimpiyatlar esnasındaki açıklamasında, ABD'yi temsil etmenin "karmaşık duygular" getirdiğini ve mevcut siyasi gelişmeler göz önüne alındığında bunun "biraz zor" olduğunu belirterek, "Sadece bayrağı taşıyor olmam, ABD'de olup biten her şeyi temsil ettiğim anlamına gelmiyor." yorumunu yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ifadeleri nedeniyle Hess'e tepki göstererek, "ABD olimpiyat kayakçısı Hunter Hess, gerçek bir kaybeden. Mevcut kış olimpiyatlarında ülkesini temsil etmediğini söylüyor. Eğer durum böyleyse, takıma katılmamalıydı ve takımda olması çok kötü. Böyle birini desteklemek çok zor. Amerika'yı yeniden büyük yapalım!" şeklinde görüş belirtmişti.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Chloe Kim'den Hunter Hess'e Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Evinin bahçesinde korkunç son Başı şerit testereye sıkıştı Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Galatasaray’ın rakibi puanı son saniyede aldı Galatasaray'ın rakibi puanı son saniyede aldı
Herkes onu konuşuyor 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir
12 maçtır yenilmiyorlar Bu takımı kim durduracak 12 maçtır yenilmiyorlar! Bu takımı kim durduracak?
En yakın rakibe 17 puan fark attılar PSV Eindhoven şampi... En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi...

23:11
Tedesco’dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
22:59
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu
22:06
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
21:54
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
21:47
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 03:02:53. #7.11#
SON DAKİKA: Chloe Kim'den Hunter Hess'e Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.