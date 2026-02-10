Chloe Kim'den Hunter Hess'e Destek

ABD'li snowboard sporcusu Chloe Kim, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları sırasında ülkedeki siyasi duruma ilişkin görüşlerini paylaşan ABD'li serbest stil kayakçı Hunter Hess'e destek verdi.

Olimpiyatlar sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Kim, "Bence sevgi ve şefkatle hareket etmeliyiz. Başkanın (Donald Trump) onları sindirmeye çalışabileceğini bilseler bile inandıkları şeyler için konuşmaktan çekinmeyen birçok olimpiyat sporcusu olmasına çok sevindim." ifadelerini kullandı.

Güney Kore göçmeni bir ailenin kızı olan Kim, "Böyle anlarda birleşmemiz ve yaşananlar karşısında birbirimizi savunmamız çok önemli. ABD'yi temsil etmekten gerçekten gurur duyuyorum. ABD, aileme çok fazla fırsat verdi ancak bence yaşananlar hakkında fikirlerimizi dile getirme hakkımız da var." diye konuştu.

Hess, olimpiyatlar esnasındaki açıklamasında, ABD'yi temsil etmenin "karmaşık duygular" getirdiğini ve mevcut siyasi gelişmeler göz önüne alındığında bunun "biraz zor" olduğunu belirterek, "Sadece bayrağı taşıyor olmam, ABD'de olup biten her şeyi temsil ettiğim anlamına gelmiyor." yorumunu yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ifadeleri nedeniyle Hess'e tepki göstererek, "ABD olimpiyat kayakçısı Hunter Hess, gerçek bir kaybeden. Mevcut kış olimpiyatlarında ülkesini temsil etmediğini söylüyor. Eğer durum böyleyse, takıma katılmamalıydı ve takımda olması çok kötü. Böyle birini desteklemek çok zor. Amerika'yı yeniden büyük yapalım!" şeklinde görüş belirtmişti.