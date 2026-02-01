CHP Aksaray'da Yeni Bina Açtı

Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ali Abbas Ertürk, "Siyasette öfke olur, kızgınlık olur, birbirimize kötü söz söyleyebiliriz, bazen sesimizi yükseltebiliriz. Ben bunların hepsiyle siyaset gereği helalleşirim ama bana, partime 'PKK işbirlikçisi' diyenlere asla hakkımı helal etmem" dedi.

CHP'nin Aksaray'ın Bağlıkaya Beldesi'ndeki yeni hizmet binası törenle açıldı. CHP Bağlıkaya Belde Başkanı Adem Aydoğdu olarak görevlendirildi. Açılışta 120 vatandaş CHP'ye üye oldu.

CHP Aksaray Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir, yaptığı açıklamada, "Biz bugün burada sadece bir belde binası açılışı yapmak için değil, aynı zamanda umutlarımızı büyütmek, dayanışmamızı güçlendirmek ve CHP'nin aydınlık yarınlara yürüyüşünü bir adım daha ileri taşımak için bir aradayız" dedi.

"Ülkenin yüzde 80'i yoksulluktan ezilmiş durumda"

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir ise yaptığı açıklamada, partisinin üye sayısının gün geçtikçe arttığını belirtti.

Milyonlarca insanın yoksulluk, adaletsizlik ve liyakatsizlikle mücadele ettiğini söyleyen Özdemir, "Maaşla çalışanlar ay sonunu getiremiyor, emekli kirasını ödeyemiyor, çiftçi tarladan kaldırdığını borcunu ödemeye yetiremiyor. Bir taraftan hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimiz yem fiyatlarıyla baş edemez durumda. Kısaca ülkenin yüzde 80'i yoksulluktan ezilmiş durumda. Herkes çalışıyor ama iktidar etrafındaki 3-5 kişi bunları yiyor. 'Ben ekonomistim' diyen tek adamın ülkeyi getirdiği nokta ortada" ifadelerini kullandı.

CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk ise Bağlıkayalının milliyetçiliğini de vatan sevgisini de bayrak sevdasını da hiç kimse sorgulayamayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir tarafta böyle milliyetçi, Atatürk ilkelerine ve bayrağa bağlı bir kasaba, bir tarafta ise bu ülkenin kurtuluş savaşını vermiş, bu ülkenin son toprak parçasını kazanmış, dünyanın efsanevi lideri tarafından kurulmuş bir siyasi parti var. Nasıl oldu da böyle bir kasabada olamadık diye hep kendimizi sorguladık, hep kendimizi eleştirdik. Evet, bizim eksiklerimiz oldu. Köylere, kasabalara, uzak bölgelere gidemedik, oy alamadığımız yerleri zaman zaman ihmal ettik. Bu eksiğimizi kabul ettik. Ama bir de bizim aramıza nifak sokanlar oldu. Bizim kaynaşmamızı engellemek için, bizim vatan millet sevgimizin buluşmasını engellemek için sürekli yalanlar uydurdular. Nedir bunlar? 'CHP PKK'yla birliktedir' dediler. Biz de bunun aslını anlatamadığımız için Bağlıkayalı dostlarımız buna inandı. Bu bizim hatamızdı. Yukarıdan nifak sokanların da hatasıydı.

"Bana, partime 'PKK işbirlikçisi' diyenlere asla hakkımı helal etmem"

Şunu söylemek isterim; siyasette öfke olur, kızgınlık olur, birbirimize kötü söz söyleyebiliriz, bazen sesimizi yükseltebiliriz. Ben bunların hepsiyle siyaset gereği helalleşirim ama bir tek şeyi affetmem, bir tek şeyle helalleşmem; bana, partime 'PKK işbirlikçisi' diyenlere asla hakkımı helal etmem. Çünkü sizler Bağlıkaya'da, bizler de CHP'de bu ay yıldızlı bayrağımız en yüksekte dalgalansın diye mücadele ediyoruz. Kanımızın son damlasına kadar, nefesimizin son anına kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. O gün bize o iftiraları atanların, bugün kimlerle hediyeleştiğini hepiniz gördünüz. Kimin kiminle perde arkasında ahbap olduğunu hepimiz gördük."

"Oy veresim gelmiyor, cebimde para kalmadı"

Bağlıkayalı bir yurttaş da yaptığı açıklamada, "Bağlıkaya'da AK Parti hep binlerin üstünde oy aldı. Halkın artık burada gözünü açmasını istiyoruz. Artık bir değişim şart. Bu gözle görünen bir konu. Bu kalabalığı daha önce bulamazsınız Bağlıkaya'da. Önceden çağırarak üç beş kişi getirilirdi ama şimdi dışarıda insan dolu, aşağıda insanlar dolu. Bu artık bir bıkkınlık. 'Bitsin' diyen çok. Bir değişim şart. Vallahi kurtulalım. Oy veresim gelmiyor, cebimde para kalmadı. Eskiden para çoktu, şimdi bu durumdayım" dedi.

Bağlıkaya sakini Mehmet Karacaer de bir dönem AK Parti'ye oy verdiğini ve şimdi CHP'ye üye olduğunu belirterek, "Bizim milli duygularımızla oynadılar. 'PKK'yla iş tutuyor' gibi söylemlerle, milliyetçi ve tutucu kesimleri bu bölgelerde kandırdılar. Ama işin aslını öğrendik. Şimdi daha iyi görme şansımız oldu. Kimin kimle iş tuttuğunu daha iyi öğrendik. CHP'yi Türkiye'nin kurtuluşu olarak görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde işçinin, emeklinin hakkını savunacak tek parti olarak gördüğüm için CHP'ye üye olmayı tercih ediyorum" diye konuştu.