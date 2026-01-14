CHP'den AKP'ye Üyelik İddiası - Son Dakika
CHP'den AKP'ye Üyelik İddiası

14.01.2026 17:24
CHP'li Solmaz, futbol turnuvasına katılan sporcuların izinsiz AKP üyesi yapıldığını açıkladı.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, kentte Başkanlığını Ferhat Arıcı'nın yaptığı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından organize edilen Köyler Arası Futbol Turnuvası'na katılan sporcuların daha sonra bilgileri dışında AK Parti'ye üye yapıldıklarını öne sürdü.

Solmaz, düzenlediği basın toplantısında, geçen haftalarda başlayan ve hala devam eden Köyler Arası Dostluk, Kardeşlik Futbol Turnuvası'nın 48 takım ve 720 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Solmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu organizasyon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından organize edilmektedir. Amatör Spor Kulüpleri Başkanı 27 Nisan tarihinde İskilip Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü'ne atanmıştır. Bu atama tesadüf müdür? Öğrenmiş bulunmaktayız ki, bu turnuvaya kayıt yaptıran birçok sporcu kardeşimiz kendi bilgi ve imzaları olmaksızın AKP'ye üye yapıldıklarını öğrenmiş bulunmaktadır. Bu arkadaşlarımızın AKP üyeliğinin yapıldığına dair evrakları da bizlerde mevcuttur.

"AKP üç suça karıştı, Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma açmalı"

Siyasi Partiler Kanunu gereği üye yazımlarıyla ilgili madde gereğince de evrakta sahtecilik suçu işlendiği sabittir. Buradan Çorum Cumhuriyet Başsavcılığımıza sesleniyorum. Geçtiğimiz haftalarda bir esnafımız geçim sıkıntısından, hayat şartlarından, emekli maaşının düşüklüğünden dolayı buna isyan ederek bir açıklama yaptığında resen soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığımızın, bu bahsettiğim resmi suçları işleyen kuruluşlarla ilgili resen herhangi bir işlem yapıp yapamayacağını merak ediyorum."

"AKP sahtekarlıkta birinci parti oldu"

AK Parti'den 5 Ocak 2026'da yapılan açıklamada Çorum'da üye sayısının 93 bin 989'a çıkarıldığının beyan edildiğini bildiren Solmaz, "Şu anda birinci parti ama sahtekarlıkta birinci partisiniz. Verileri izinsiz, rızasız alacaksınız, üye sayınızı zorlamalarla, baskı kurarak yapacaksınız. Kimsenin haberi olmadan 'Birinci parti olduk' diyeceksiniz. Böyle sahtekarlıkla birinci parti olmayı da biz anca size yakıştırırız" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, AK Parti, Futbol, Yerel, Son Dakika

Galatasaray’da sponsorluk geliri hedefi 120 milyon euro
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum
