CHP'den Diyanet'e Fitre Eleştirisi

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 fitresini 240 lira olarak belirlemesini eleştirerek, "Diyanet'in 'bir insanın günlük gıda ihtiyacı' diye açıkladığı 240 liralık fitre, kendi yemekhanesinde bile 3 öğün yemeğin maliyetine yetmiyor. Peki günde 240 lirayı reva gördüğünüz yurttaş tenceresinde taş mı kaynatacak?" dedi.

CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı için belirlediği fitre tutarı olan 240 liraya tepki gösterdi.

Fitre hesabına göre, 4 kişilik bir ailenin sadece aylık gıda harcamasının 28 bin 800 lira olduğunu söyleyen Bakırlıoğlu, "Asgari ücret bu rakamın bile altında. Emekliler ise fitre hesabına göre dahi açlık sınırının çok gerisinde. Bugün Türkiye'de milyonlarca insan maaş almıyor, adeta fitreyle yaşamaya mahkum ediliyor" diye konuştu.

"İş yurttaşa gelince üç öğün makarna ile fitre hesabı yapmışlar"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kendi yemekhanesindeki bir öğün yemeğin 130 lira olduğunu belirten Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

"Diyanetin kendi yemekhanesinde bir öğün yemeğin maliyeti 130 lira olarak hesaplanmış. Hem de bu hesaplamaya elektrik, su, doğal gaz, servis elemanı, personel, aşçı gibi etmenler dahil değil. Buna rağmen bir öğüne 130 lira maliyet çıkarılmış. Diyanet'in kendi yemekhanesinden yola çıkarak, basit bir hesap yaparsak; 3 öğün yemeğin maliyeti 390 lira ediyor. Yani Diyanet'in 'bir insanın günlük gıda ihtiyacı' diye açıkladığı 240 liralık fitre, kendi yemekhanesinde bile 3 öğün yemeğin maliyetine yetmiyor. Hele bir de yanılıp, Diyanet'e misafir olarak gidersiniz yandınız. O zaman tek öğün için 200 lira ödüyorsunuz. Kendileri lüks otellere toplantılar yapıp, ramazan yayınlarını lüks teknelerden yaparken, iş yurttaşa gelince üç öğün makarna ile fitre hesabı yapmışlar. Peki günde 240 lirayı reva gördüğünüz yurttaş tenceresinde taş mı kaynatacak?

Bir yanda 'bir günlük gıda ihtiyacı' diye ilan edilen fitre, diğer yanda aynı kurumun yemekhanesinde bu parayla üç öğün yemek yenilemediğine dair bir gerçek var. Bu tablo, ülkede dar gelirlinin, emeklinin, asgari ücretlinin hangi koşullarda yaşamaya zorlandığını açıkça gösteriyor. Bu ülkeyi yönetenler rakamlarla tartışmayı seviyor. Buyurun, rakamlar burada. Hepsi resmi, kurumlarının verisi. İktidar çarşıdan, pazardan, sokaklardan ne kadar kaçarsa kaçsın, yurttaşlarımız maalesef aç, açlıkla sınanıyor. Gerçeklerle yüzleşmenin vakti çoktan geldi."