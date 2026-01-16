CHP'den Emekli Aylığı Açıklaması - Son Dakika
CHP'den Emekli Aylığı Açıklaması

16.01.2026 13:25
CHP'li Gamze Taşcıer, emeklilerin hakları için mücadele edeceklerini ve adalet talep ettiklerini belirtti.

(ANKARA) - CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Şengel Taşcıer, "Genel Kurul'da emekliler için nöbetteyiz, buradayız, susmuyoruz. Dün komisyonda tüm itirazlarımıza rağmen aylıkları 1000 lira artırdılar, en düşük emekli aylığını 20 bin lira yaptılar. Açlık sınırı 29 bin lira. Yani emekliyi açlığa mahküm edip buna da 'İyileştirme' dediler. Buna müjde denmez, buna vicdansızlık denir. Mesele 1000 lira meselesi değil, mesele yüzde hesabı değil; mesele bölüşüm meselesidir. Bütçeye bakın; Saraya, ihaleye, faize, garantili geçişlere, geçmediğimiz köprülere, hiç uçak inmeyen havaalanlarına gelince para var; iş emekli aylıklarına gelince kaynak yok. Emeklinin sofrasından kısıyorlar, yandaşın kasasını dolduruyorlar" dedi.

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Şengel Taşcıer, partisinin Meclis'i terk etmeme eyleminin 9'uncu gününde TBMM Genel Kurulu'ndan açıklama yaptı. Taşcıer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Genel Kurul'da emekliler için nöbetteyiz, buradayız, susmuyoruz. Dün komisyonda tüm itirazlarımıza rağmen aylıkları 1000 lira artırdılar, en düşük emekli aylığını 20 bin lira yaptılar. Açlık sınırı kaç para? 29 bin lira. Yani emekliyi açlığa mahküm edip buna da 'İyileştirme' dediler. Buna müjde denmez, buna vicdansızlık denir. Mesele 1000 lira meselesi değil, mesele yüzde hesabı değil; mesele bölüşüm meselesidir. Bütçeye bakın; saraya, ihaleye, faize, garantili geçişlere, geçmediğimiz köprülere, hiç uçak inmeyen havaalanlarına gelince para var; iş emekli aylıklarına gelince kaynak yok. Emeklinin sofrasından kısıyorlar, yandaşın kasasını dolduruyorlar.

İşte bu düzen adaletsizdir, bu düzen vicdansızdır. Biz tenceresinde taş kaynatan emekli için buradayız. AKP iktidarının yaptığı, kangren olmuş yaraya yara bandı yapıştırmaktır. O yara artık pansuman tutmaz. Yıllardır emeklinin aylık bağlama oranını düşürdüler, kök aylıkları budadılar, sistemi darmadağın ettiler. Aynı prim günü olan insanı bile birbirine düşürdüler. Emekliyi yoksulluğa mahküm eden işte bu politikalardır. Oysa çözüm belli. Bu sistem kökten değişecek. Aylık bağlama sistemi yeniden kurulacak. Kök aylık katsayıları adaletli hale gelecek. Emekli maaşı açlık sınırının altına düşmeyecek. Emekliye sadaka değil, hakkını vereceksiniz. Emekliye sabır değil, adalet vereceksiniz. Emekliyi oyalayan bu düzen değişmeden bu ülkede huzur olmaz. Biz buradayız, mücadeleye devam ediyoruz. Emeklinin hakkını söke söke alacağız. Pansumanla değil, köklü değişimle bu düzeni yıkacağız. Emekli sahipsiz değil. Bu Meclis'te emeklinin sesi var, emeklinin hakkını arayan, yapılanların hesabını soranlar var."

Kaynak: ANKA

Gamze Taşcıer, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

