CHP'den Emekli Maaşları İçin Eylem

18.01.2026 23:07
CHP'li Murat Emir, emekli maaşlarının artırılması için TBMM'de 11. gün nöbet tutuyor.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda devam eden en düşük emekli maaşının artırılması amacıyla yapılan eyleme ilişkin, "Emeklilerimiz için TBMM Genel Kurulu'nda tuttuğumuz nöbetin 11. günündeyiz. İktidarın tarafından emekliye reva görülen sefalet ücretini kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz" dedi.

Murat Emir, partisinin en düşük emekli maaşının artırılması için başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi kapsamında, nöbet devir teslimi için TBMM Genel Kurulu Salonu'na geldi.

Emir, burada eyleme katılan milletvekilleriyle birlikte yaptığı açıklamada, eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini söyletdi. Emir, "Emeklilerimiz için TBMM Genel Kurulu'nda tuttuğumuz nöbetin 11. günündeyiz. İktidarın tarafından emekliye reva görülen sefalet ücretini kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Emeklinin feryadını duyun, insanca yaşayacakları bir düzenlemeyi hep birlikte yapalım. Ama bilin ki biz buradayız ve vazgeçmiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

