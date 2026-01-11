CHP'den Emekli ve Asgari Ücret Eylemi

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP milletvekillerinin asgari ücretin 39 bin liraya ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eyleminin 4'üncü gününde, "Emekliye bin 62 lira verip maliyeti 69 milyar diye kendine dert edinenler. Biliyor musunuz? Emekliden sakındığınız paranın 3 buçuk katını geçmediğimiz yollara, gitmediğimiz köprülere, yandaş müteahhitlere verdiniz" dedi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi 4'üncü gününde devam ediyor.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Emekliye 1062 lira verip, maliyetin 69,5 milyar lira söylenen iktidar… Bu paranın, x 3,5, x 11, x 39 katını acımadan kimlere vermiş bakalım" notuyla TBBM'de 4'üncü gününde devam eden "Meclis'i terk etmeme" eyleminde şu açıklamayı yaptı:

"Emekliye bin 62 lira verip, maliyeti 69 milyar diye kendine dert edinenler. Biliyor musunuz? Emekliden sakındığınız paranın 3 buçuk katını geçmediğimiz yollara, gitmediğimiz köprülere, yandaş müteahhitlere verdiniz. Emekliye verdik diye övündüğünüz paranın 11 katını büyük müteahhitlerin vergi borcunu silerek harcadınız. Emekliye verdik dediğiniz paranın 39 katını tarihin en yüksek faizi olarak uluslararası tefecilere ödüyorsunuz. En düşük emekli maaşını asgari ücret yapmadınız. Emeklilere seyyanen zam vermediniz. Hala emeklilerden ilaç katkı payı alıyorsunuz. Bayram ikramiyesini emeklilere çok görüyorsunuz. Evi olmayan kirada oturan emeklilere bir kira yardımı dahi yapmıyorsunuz."