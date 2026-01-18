CHP'den emeklilere hak çağrısı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Bugün itibarıyla çökmüş bir emekli sisteminden bahsediyoruz. Ne yazık ki 'İtibardan tasarruf olmaz' diyenlerin emeklilere yaptıkları zulümden bahsediyoruz" dedi.

CHP Başakşehir İlçe Başkanlığı, emekli yurttaşlarla kahvaltılı buluşma düzenledi. Buluşmaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat da katıldı. Karabat, burada yaptığı konuşmada, emeklilere ilişkin esas sorunun, "AKP iktidara geldiğinde emekli ne alıyordu, şimdi ne alıyor? O günden bugüne kaybolan hak nedir?" olduğunu ifade etti.

Karabat, "AKP iktidara geldiğinde ortalama emekli aylığının asgari ücretin yüzde 36 üzerindeyken, bugün asgari ücretin yaklaşık yüzde 40 altında olduğunu" anlatarak, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bugün emekliler lütuf istemiyorlar. Bugün emekliler hak istiyorlar. Ayrıca 'Kaynak nerede' diye soranlara da şunu söylemek lazım. Bu emekliler hiçbir şey yapmadan sizden bir şey istemiyor ki. Yıllardır prim ödemişler. Yıllardır çalışmışlar. Ülkenin ekonomisine katma değer sunmuşlar, canlı hale getirmişler, hizmet yapmışlar, diğer taraftan üstüne prim ödemişler. Dolayısıyla ortada 'Kaynak nerede' diye soruyorsanız sizin, emeklinin primlerini yok ettiğiniz kaynaklardan bahsediyoruz mesela. Mesela Kamu Özel İşbirliği projelerini aktardığınız kaynaklardan bahsedebiliriz. Emekliliğin geçmediği köprülere aktardığınız kaynaklardan bahsediniz. Mesela 2,7 trilyonu bulan faiz ödemelerinden bahsedebiliriz bu bütçeden bahsederken. 3,5 trilyon vergi istisnası var. Bunun yaklaşık 2 trilyonu sildiğiniz vergiler. Kaynak vardır ama bütün mesele kimi tercih ettiğiniz meselesidir.

"Aylık bağlama oranını değiştirmezseniz artışlar enflasyonla yok olur"

Tercihleri çok açık ve net. Bizim buna karşı önerdiğimiz politikalar var. Bu politikalardan en önemlilerden bir tanesi sadece bugün emekli aylığını yükseltmek olamaz. En düşük emekli aylığını yükseltmek istediğimizde sadece bununla yetinemeyiz. Neden emekliler düşük maaşlar almaya başladı, orayı görmemiz lazım. O da emeklilik aylığı bağlama oranı. Eğer bağlama oranını değiştirmezseniz emeklilik aylığına yapacağınız artışlar zaten enflasyonla beraber yok olur. Dolayısıyla en temel problemlerden bir tanesi emekli aylığı bağlama oranıdır. Bunun yanı sıra hükümet ne yapıyor? Biz itiraz ediyoruz. Onlar aslında emekli aylığını değiştirmiyor. Diyor ki 'En düşük emekli aylığına ben biraz zam yapıyorum. Bunu da devletten sübvanse ediyorum'. Aslında emeklinin hakkı değilmiş gibi yapıyorlar. Sonra bir bakıyorsunuz, birkaç yıl önce 1 milyon olan en düşük emekli maaşı alan kişi sayısı bugün 4,9 milyona çıkıyor. Seneye 6,5 milyona çıkacak.

"Milletin en önemli unsurlarından biri emeklilerdir"

Hükümet istikrarlı ve bilinçli bir şekilde emeklilerin aylığını düşürmek istiyor. Bu bir hata değil. Bu bilmemezlik değil. Bu bir tercihtir. Çok açık bir şekilde AKP tercihini emeklilerden yana kullanmıyor. Çok açık bir şekilde emeklileri bu sisteme yük olarak görüyor. Yeri geldiğinde itibarlı devletten bahsediyorlar. Diyorlar ki 'İtibardan tasarruf olmaz. Bin odalı saraylarımız olsun'. 'Cumhurbaşkanımızın itibarı önemli' diyorlar. 'Binlerce koruması olsun' diyorlar. Devletin büyüklüğünden bahsediyorlar ama bir şeyi unutuyorlar. Milleti büyük olmayan bir devletin kendisi büyük olamaz. Dolayısıyla bu milletin en önemli unsurlarından bir tanesi emeklilerdir. Dünyanın bütün itibarlı devletleri, bütün büyük devletleri ve sosyal devlet konusunda iddialı devletlerin tamamı için en önemli şey emeklilik sistemidir. Para basarsınız, devlet olursunuz. Bir merkez bankanız olur, devlet olursunuz.

"Çökmüş bir emekli sisteminden bahsediyoruz"

Emeklilik sistemi olmayan, emeklilik sistemi çökmüş bir ülkenin devletinden bahsetmek imkansızdır. Dolayısıyla bugün itibarıyla çökmüş bir emekli sisteminden bahsediyoruz. Ne yazık ki 'İtibardan tasarruf olmaz' diyenlerin emeklilere yaptıkları zulümden bahsediyoruz. Meclis'te bir nöbet tutuyoruz. Bu sorunu gündemde tutmak istiyoruz. Bize diyorlar ki 'Başaracak mısınız'. Ben size birkaç örnek vereyim. Başardık. CHP'nin yıllara yaygın bir şekilde, istikrarlı mücadelesi sonrasında EYT oldu. Asgari ücretten şu anda vergi alınmıyor. Daha önce alınıyordu. O da CHP'nin yine uzun süren, benim de içinde olduğum bir ekiple yaptığımız mücadele sonrasıdır. Dolayısıyla bu bir mücadele, bu bir süreç. Haftaya komisyona gelecekler. Oradan zorlayacağız ama biliyoruz ki haklı olanlar kazanacak. Emekliler haklı. Emekliler bir lütuf istemiyorlar, hak istiyorlar. Bu hakkın teslimi için CHP, elinden gelen her türlü mücadeleyi her türlü zeminde yapacaktır. Bunu buradan ilan ediyorum."