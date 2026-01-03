CHP'den Genç Girişimci Desteği Tepkisi - Son Dakika
CHP'den Genç Girişimci Desteği Tepkisi

03.01.2026 22:19
Cem Aydın, Bağ-Kur prim desteğinin kaldırılmasını eleştirerek gençlerin umutlarını zedelediğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, 2018'den bu yana uygulanan Genç Girişimci Desteği kapsamındaki Bağ-Kur prim desteğinin 1 Ocak 2026 itibarıyla kaldırılmasına tepki gösterdi. Aydın, söz konusu kararın gençlerin iş kurma umutlarını zedelediğini belirtti.

Aydın, sosyal medya hesabından Genç Girişimci Desteği kapsamında devlet tarafından karşılanan Bağ-Kur prim desteğinin 1 Ocak 2026 itibarıyla kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerin iş kurma umutlarını zedeleyecek bir adım daha atıldı. Genç Girişimci Desteği kapsamında devletin 2018'den beri ödediği Bağ-Kur prim desteği, 1 Ocak 2026 itibarıyla kaldırıldı. 1 Ocak 2026 tarihinden önce genç girişimci desteğine hak kazanmış gençler de kazandıkları haktan faydalanamadan Bağ-kur primi ödemek zorunda kalacaklar. Artık zamlara ek, gençlerin hakkı olan destekleri de kesiyorlar. Bu destek ile yeni iş kuran gençler önemli bir mali yükten kurtuluyordu. Gençleri her geçen gün daha çok mağdur ediyorlar. Bu düzeni değiştireceğiz, gençlerin önünü açan Türkiye'yi birlikte kuracağız."

Kaynak: ANKA

23:42
