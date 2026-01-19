CHP'den Tayfun Kahraman'a Tepki - Son Dakika
CHP'den Tayfun Kahraman'a Tepki

19.01.2026 20:41
Burhanettin Bulut, Tayfun Kahraman'ın cezaevindeki muamelesini zulüm olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın cezaevinde yaralanarak hastaneye kaldırılmasına ilişkin olarak, "AYM'nin 'hak ihlali' kararına rağmen cezaevinde tutulmaya devam edilen, ileri derecede MS hastası Tayfun Kahraman'a reva görülen bu muamelenin adı zulümdür. Tayfun Kahraman derhal serbest bırakılmalı, tedavisi özgür ve insani koşullarda sağlanmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın cezaevinde yaralanarak hastaneye kaldırılmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cezaevinde dengesini kaybederek düşen, başından ve elinden yaralanan Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı. 'Kaza' deyip geçiştirilemeyecek bu olay bile isteye sürdürülen hukuksuzluğun sonucudur. AYM'nin 'hak ihlali' kararına rağmen cezaevinde tutulmaya devam edilen, ileri derecede MS hastası Tayfun Kahraman'a reva görülen bu muamelenin adı zulümdür. Tayfun Kahraman'ın cezaevinde tutulması hukuki değil, siyasi bir tercihtir. Hukuku tanımayan, yargı kararlarını yok sayan bu anlayış, insan hayatını da hiçe saymaktadır. Yaşanacak herhangi bir olumsuzluğun sorumluluğu bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe göz yumanların omuzlarındadır. Tayfun Kahraman derhal serbest bırakılmalı, tedavisi özgür ve insani koşullarda sağlanmalıdır."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
