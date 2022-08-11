Gökçen: "Erdoğan Çok İyi Biliyor. Milyonlarca Genç, Ona Veda Ederken 'Biz Bir Kabusu Yendik' Diyerek Şarkılar Söyleyeceğiz" - Son Dakika
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Gökçen: "Erdoğan Çok İyi Biliyor. Milyonlarca Genç, Ona Veda Ederken 'Biz Bir Kabusu Yendik' Diyerek Şarkılar Söyleyeceğiz"

11.08.2022 16:14
Gökçen: "Erdoğan Çok İyi Biliyor. Milyonlarca Genç, Ona Veda Ederken 'Biz Bir Kabusu Yendik' Diyerek Şarkılar Söyleyeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “Yaşam kalitesini artırmaya çalışmak yerine yaşam tarzlarıyla kavga eden hadsizler, bu kez Zeytinli Rock Festivali’ni yasakladı. Erdoğan çok iyi biliyor. Milyonlarca genç, ona veda ederken ‘Biz bir kabusu yendik’ diyerek şarkılar söyleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Yaşam kalitesini artırmaya çalışmak yerine yaşam tarzlarıyla kavga eden hadsizler, bu kez Zeytinli Rock Festivali'ni yasakladı. Erdoğan çok iyi biliyor. Milyonlarca genç, ona veda ederken 'Biz bir kabusu yendik' diyerek şarkılar söyleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına, yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Gökçen şu değerlendirmeleri yaptı:

"İktidara gelirken demokratik değerlerden bahsedip sinsice yasakçı ve otoriter bir rejimin hayalini kuranların son icraatı, gençlerin nefes aldığı alanlardan birini daha yok etmek oldu. 'Toplumun hassasiyetleri', 'kamu güvenliği' gibi bahanelerle bugünün yasakçı rejimi, yıllar içinde adım adım inşa edildi. Kendinden başkasını tanımayan hadsiz gruplar, bu ülkenin özgür gençlerine tercih edildi. Yaşam kalitesini artırmaya çalışmak yerine yaşam tarzlarıyla kavga eden hadsizler, bu kez Zeytinli Rock Festivali'ni yasakladı.

"YAŞADIĞIMIZ BİR KÜLTÜRÜN YOK EDİLMESİDİR"

80-90 doğumluların güzel anılarla ve özlemle hatırladığı, bu karanlık dönemin içine doğanlarınsa öfkeyle geçmiş videolarını seyrettiği festivaller; yalnızca eğlenebildiğimiz yerler değildi. Elbette gülmek ve eğlenmek de bu ülkenin gençlerinin sonuna kadar hakkıdır. Fakat yaşadığımız bunun da ötesinde, bir kültürün yok edilmesidir. Düzene her zaman eleştirel bakabilenlerin; çoğunluğa ayak uydurmamanın, 'aykırı' olmanın da bir seçenek olduğunu gösterenlerin kültürünün yok edilmesidir. Bu yaşadığımız, Türkiye'ye katma değer sağlayan bir sektörün, bu sektörün emekçilerinin, potansiyel işlerinin ve bu ülkenin değerli sanatçılarının dünyaca ünlü kişilerle ilişki kurma fırsatının yok edilmesidir. Bu yaşadığımız, gençlerin dünyasından işte böyle bir alanın çalınmasıdır.

"TOPLUMUN HUZURUNU BOZAN ERDOĞAN'IN KENDİSİDİR"

Toplumun huzurunu bozan, toplumun desteğini kaybetmiş olan bu otoriter anlayışın, Erdoğan'ın kendisidir. Erdoğan çok iyi biliyor. Bu karanlığı geride bırakırken milyonlarca genç, 'Biz bir kabusu yendik' diyerek şarkılar söyleyeceğiz."

YORUMLAR
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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik: 'En Büyük Festivali Sizden Kurtulduğumuz Gün Yapacağız' CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik: 'En Büyük Festivali Sizden Kurtulduğumuz Gün Yapacağız'
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Zeytinli Rock Festivali, Gökçen, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökçen: 'Erdoğan Çok İyi Biliyor. Milyonlarca Genç, Ona Veda Ederken 'Biz Bir Kabusu Yendik' Diyerek Şarkılar Söyleyeceğiz' - Son Dakika

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