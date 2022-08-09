Kılıçdaroğlu, Edirnelilere Seslendi: "Otoriter Bir Yönetimi, Demokratik Yollarla Emekliye Ayıracağız. Bunan İnanın ve Mutlaka Bizlere Güvenin" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Edirnelilere Seslendi: "Otoriter Bir Yönetimi, Demokratik Yollarla Emekliye Ayıracağız. Bunan İnanın ve Mutlaka Bizlere Güvenin"

09.08.2022 19:55
Kılıçdaroğlu, Edirnelilere Seslendi: "Otoriter Bir Yönetimi, Demokratik Yollarla Emekliye Ayıracağız. Bunan İnanın ve Mutlaka Bizlere Güvenin"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ziyareti sırasında Edirnelilere; “Tek istediğim bir şey var. Sandık gelecek, sandığa gideceksiniz. Elinizi vicdanınıza koyup, oyu kullanacaksınız. Hep beraber, dünya demokrasi tarihine önemli bir not bırakacağız. Otoriter bir yönetimi, demokratik yollarla emekliye ayıracağız. Bunan inanın ve mutlaka bizlere güvenin” sözleri ile seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ziyareti sırasında Edirnelilere; "Tek istediğim bir şey var. Sandık gelecek, sandığa gideceksiniz. Elinizi vicdanınıza koyup, oyu kullanacaksınız. Hep beraber, dünya demokrasi tarihine önemli bir not bırakacağız. Otoriter bir yönetimi, demokratik yollarla emekliye ayıracağız. Bunan inanın ve mutlaka bizlere güvenin" sözleri ile seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; partisinin grup toplantısı ve MYK toplantısı için bulunduğu Edirne'de, kanat önderleri ile toplantısının ardından Saraçlar Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti.

Bir esnaf, Kılıçdaroğlu'na; "Biz mağdur petrolcüleriz. Geçen hafta eylem yaptık. Allah razı olsun sizden; bize yer verdiniz, sesimizi duyurmaya çalıştınız. Ama halen mağduruz. Halen istasyonlarımız kapanıyor. Sizden yardım diliyoruz. Çoluk çocuğumuz var. İşçilerimiz var" dedi.

Bir genç ise Kılıçdaroğlu'na "Ben size çok güveniyorum, bir genç olarak. Umarım, yarın hep beraber güzel günler göreceğiz. Umarım, ülkemiz de tercihini düzgün yapabilir. Bizim Avrupa'dan ne eksiğimiz var. Yetenekli insanlarımız var. Niye onlar Avrupa'da kendisini gösterebiliyor da burada gösteremiyor? Benim tek isteğim bu. 16 yaşında bir gencim. Okul hayallerim var. Üniversiteye gitmek para, her yere gitmek para. Ama ben sizlere güveniyorum. Bu ülkeyi geliştireceğiz hep beraber. Umarım Türk insanı olarak gözümüzü açarız. Zor kazandığımız topraklarımızı, umarım böyle kolay vermeyiz. İyi ki sizler varsınız, iyi ki sizler sayesinde bu kadar rahat ve özgür konuşabiliyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, vatandaşların yoğun ilgisi dolayısıyla esnaf ziyaretini yarıda bırakarak, cadde üzerinde kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Korsan bir miting düzenlemişsiniz, hepinizi Silivri'ye göndereceğim" dedi.

Konuşması sık sık "Edirne seninle gurur duyuyor", "Hak, hukuk, adalet", "Halkın umudu, Kılıçdaroğlu" sloganları ile kesilen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Tek istediğim bir şey var. Sandık gelecek, sandığa gideceksiniz. Elinizi vicdanınıza koyup, oyu kullanacaksınız. Hep beraber, dünya demokrasi tarihine önemli bir not bırakacağız. Otoriter bir yönetimi, demokratik yollarla emekliye ayıracağız. Bunan inanın ve mutlaka bizlere güvenin.

Biz Millet İttifakı olarak sizin için çalışıyoruz. Halkımız için çalışıyoruz. Yediden 70'e hiçbir ayrım yapmadan; doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi; esnafı, zengini, sanayicisi, işçisi, memuru, emeklisi, taksicisi… Kim olursa olsun… Herkesin kazandığı, her evde huzurun olduğu Türkiye'yi inşa edeceğiz.

Bunun için bize katılın. Bunları istiyorsanız, bize katılın. Huzur istiyorsanız, bize katılın. Adalet istiyorsanız, bize katılın. Hukuk istiyorsanız, bize katılın. Bu ülkede huzur olsun, bu ülkede barış olsun, bu ülkede insanlar huzur içinde yaşasın istiyorsanız; bize katılın.

Esnaf kardeşlerimden; gelemedim, elimi uzatamadım, tokalaşamadım; kusura bakmayın. İnşallah buraya, daha farklı bir ortamda geleceğiz. Daha farklı bir atmosferde geleceğiz. Çok güzel bir kentte yaşıyorsunuz. Edirne gibi her tarafı tarih kokan bir kentte yaşıyorsunuz. Mutlu insanlar olmanızı isterim. Çoluğunuzun çocuğunuzun iş sahibi olmasını isterim.

En büyük arzum, huzur içinde bu ülkeyi yaşatmaktır, en büyük arzum…

Bir şeyden daha emin olmanızı isterim. Bay Kemal'in saray merakı yoktur. Bundan emin olmanızı isterim. Sarayları değil, saraylarda oturmak için değil; halk gibi yaşamak isteriz. Halkımız gibi yaşamak isteriz. Hiç kimsenin mağdur olmamasını isteriz. Farklı düşündü diye, insanların hapse atılmasını istemeyiz. Kadın-erkek eşitliği isteriz. Çiftçi, ürettiği ürünün karşılığını alsın isteriz. Bereketli topraklar üzerinde yaşıyorsunuz. Bu topraklar, bereket fışkırdığı sürece sizler hayatta mutlu olacaksınız. Bizim de amacımız zaten bu."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Edirnelilere Seslendi: 'Otoriter Bir Yönetimi, Demokratik Yollarla Emekliye Ayıracağız. Bunan İnanın ve Mutlaka Bizlere Güvenin' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Edirnelilere Seslendi: "Otoriter Bir Yönetimi, Demokratik Yollarla Emekliye Ayıracağız. Bunan İnanın ve Mutlaka Bizlere Güvenin" - Son Dakika
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