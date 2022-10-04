CHP Grup Toplantı Salonunda 600 Genç Kılıçdaroğlu'na Sürpriz Yaptı - Son Dakika
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CHP Grup Toplantı Salonunda 600 Genç Kılıçdaroğlu'na Sürpriz Yaptı

04.10.2022 14:02

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni yasama yılının ilk grup toplantısında salonu 81 ilden gelen 600 genç doldurdu. Milletvekillerinin koltuklarına oturan gençler “Umudun lideri gençlik seninle” yazısı ve aynı mesajın yazıldığı tişörtlerle Kılıçdaroğlu’nu bekledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yasama yılının ilk grup toplantısında salonu 81 ilden gelen 600 genç doldurdu. Milletvekillerinin koltuklarına oturan gençler "Umudun lideri gençlik seninle" yazısı ve aynı mesajın yazıldığı tişörtlerle Kılıçdaroğlu'nu bekledi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında gençlerin sürprizi ile karşılandı. "Umudun lideri gençlik seninle" yazılı kırmızı, beyaz tişört giyen gençler grup toplantısı öncesinde milletvekillerinin sıralarına oturdu. Gençler Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını ve "Umudun lideri gençlik seninle" yazısı taşıdı.

Gençler, Kılıçdaroğlu'nu alkışlarla ve "Gençliğin Umudu Kılıçdaroğlu" sloganı atarak karşıladı.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, gençlik, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Grup Toplantı Salonunda 600 Genç Kılıçdaroğlu'na Sürpriz Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Grup Toplantı Salonunda 600 Genç Kılıçdaroğlu'na Sürpriz Yaptı - Son Dakika
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