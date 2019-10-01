Son Dakika Haberleri: CHP, il genel meclisi üyelerine eğitim verdi
Son Dakika Politika Haber

CHP, il genel meclisi üyelerine eğitim verdi

1 saat önce

CHP'li il genel meclisi üyeleri, "İl Genel Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetim Eğitimi" kapsamında Ankara'da bir araya geldi.

CHP, il genel meclisi üyelerine eğitim verdi, System.String[]

CHP'li il genel meclisi üyeleri, "İl Genel Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetim Eğitimi" kapsamında Ankara'da bir araya geldi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Parti Okulu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı iş birliğiyle düzenlenen eğitimin, 28-29 Eylül günlerinde Bülent Ecevit Parti Okulu Binası'nda gerçekleştirildiği belirtildi.

Büyükşehir statüsü olmayan 34 ilde görev yapan 150 CHP'li meclis üyesinin katıldığı eğitimlere, il genel meclislerinde daha önce görev yapmış veya bu alanda deneyim sahibi eğitmenlerden Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı ile bazı belediye başkanlarının katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, eğitim kapsamında katılımcılara "CHP Tüzük, Yönetmelik ve Programına göre İl Genel Meclis Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları", "İl Genel Meclisi Toplantı Usul ve Esasları", "İl Özel İdaresi Organları Görev ve Sorumlukları", "İl Genel Meclis Üyeleri İçin Etkili İletişim ve Halkla İlişkiler", "Stratejik Plan, İmar, Denetim ve Faaliyet Raporu" dersleri verildiği kaydedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Eylül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'daki halk otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Günlük burç yorumları 1 Ekim 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) Ahmet Hakan canlı yayında CHP'li vekile sinirlendi: Bana ne sizin ittifakınızdan Son Dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 13:28:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP, il genel meclisi üyelerine eğitim verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]