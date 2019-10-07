CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse Açıklaması

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Kadın cinayetlerinin, çocuk tacizlerinin yaşanmadığı bir ülke istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Bu ülke rahat düzeyine ulaşsın istiyoruz." dedi.

Köse, partisinin Trabzon İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP olarak bir proje üzerinde çalışmaya başladıklarını söyledi.

Projenin adının "Umut Her Yerde" olduğunu belirten Köse, "Bu yolculuğun adı demokrasi, adalet ve barış. Biliyoruz ki bu ülkede bu üç basamağa ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Köse, bu yolculuğun ilk ayağının İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan bir çalışma olduğunu aktararak, "Yaklaşık 15 gün devam eden bir çalışmaydı. Ulaştığımız her yerde kadın sorunlarını ve memleket sorunlarını anlatmaya çalıştık çünkü bizim görevimiz bu memlekete sahip çıkmak." diye konuştu.

Projenin ikinci ayağını gerçekleştirdiklerini bildiren Köse, şöyle devam etti:

"İkinci ayağa Kastamonu'dan başladık. Tüm Karadeniz Bölgesini devam edecek bir çalışma. Artvin'den sonra Doğu Anadolu Bölgesine ineceğiz. Doğu Anadolu Bölgesinde de yaklaşık 10-12 ili tarayarak yolumuza devam edeceğiz. 20-22 gün devam edecek bir çalışma çünkü geri dönüşümlere baktığımızda Türkiye'nin böyle bir çalışmaya ihtiyacı olduğunu gördük, hissettik."

Köse, kadın cinayetlerine değinerek, "En yakınları tarafından öldürülen kadınları düşünün. Geçtiğimiz Eylül ayında 84 kadın en yakınları tarafından öldürüldü." dedi.

Caydırıcı yasaların uygulanmadığını öne süren Köse, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadın cinayetlerinde sadece 2011 yılında bir düşüş olduğu gözleniyor. O dönemde bizim de ilk imzacısı olduğumuz İstanbul Sözleşmesi'nin kabulünün olduğu tarihtir 2011 yılı ve bugün eğer İstanbul Sözleşmesi tartışmaya açıldıysa bu memleketin bir değil iki defa düşünmesi gerekir. 6284 sayılı yasa, kadınları koruyan, kadınların hayatta kalmasını sağlayan yasa bugün eğer tartışmaya açıldıysa bizlerin çok düşünmesi gerekiyor. Mücadelemiz bu yönde de devam edecek. Kadın cinayetlerinin olmadığı bir ülke istiyoruz. Kadın cinayetlerinin, çocuk tacizlerinin yaşanmadığı bir ülke istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Bu ülke rahat düzeyine ulaşsın istiyoruz."

CHP İl Başkanı Güzide Uzun'un da katıldığı toplantı, soru ve cevap kısmı ile devam etti.