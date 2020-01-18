CHP Karaman Merkez İlçe Kongresi sonuçlandı - Son Dakika

CHP Karaman Merkez ilçe örgütünde, Ahmet Recai Evcen başkanlığa seçildi.
CHP Karaman Merkez İlçe Olağan Kongresi, Yunus Emre Konferans Salonu'nda yapıldı.
CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver'in, divan başkanlığında yapılan kongrede, tek liste ile seçime gidildi.
Yapılan kongre sonucunda, Ahmet Recai Evcen başkanlığa seçildi.
Kongreye CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP İl Başkanı Kadir Ergin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti il başkanları, eski il başkanları ile partililer katıldı.