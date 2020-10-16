CHP'li Akın: Acilen yem-süt paritesi uygulanmalıdır - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Ahmet Akın , "Şu anda bir kilo süt, bir kilo yemin altında satılıyor. Üretici bir kilo süt ile, bir buçuk kilo yem alabilmelidir. Süt üreticimiz zor durumda, bir parite uygulaması lazım" dedi.

Balıkesir'in Manyas ilçesine gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, ilçe teşkilatını, Belediyeyi ve Süt Üreticileri Birliği'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Tancan Barçın'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Akın, daha sonra Süt Üreticileri Birliği'ni ziyaret ederek, Birlik Başkanı Fevzi Karakaş ile süt üreticilerinin sorunlarını konuştu. Karakaş yaptığı konuşmada üretici olarak dayanacak güçleri kalmadığını, geçen yıl Kasım ayında 70 lira olan bir çuval yemin bugün 115 lira olduğunu, diğer yem bitkilerinde de aynı artışın yaşandığını dile getirdi.

'SİYASET ÜSTÜ BİR KONU'

?Ahmet Akın ise sütün çok basit bir dengesi olduğunu, dile getirerek "Şu anda bir kilo süt, bir kilo yemin altında satılıyor. Ülkemizin geldiği noktada üreticinin çilesi büyük. Ürünü ekemiyor, ekse de satamıyor, satsa para etmiyor. Bu siyaset üstü konuyu daha yukarı taşımamız gerekiyor. Bunu kürsüde söyledik, her platformda söyledik, üretici bir kilo süt ile, bir buçuk kilo yem alabilmelidir. Süt üreticimiz zor durumda, bir parite uygulaması lazım" dedi. Akın, daha sonra Süt Birliği'nin silaj yapım tesislerini ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.

- Manyas