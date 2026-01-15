CHP'li Aygun'dan Emekli Maaşı Çağrısı - Son Dakika
CHP'li Aygun'dan Emekli Maaşı Çağrısı

15.01.2026 19:17
Aygun, emekli maaşının yetersiz olduğunu ve artış talep ettiklerini vurguladı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "En düşük emekli maaşı 20 bin lira, el insaf. Bununla ne yapabilirsiniz? Emekli bir dedenin torununa marketten kuruyemiş, bisküvi, muz alamamasına vicdanım sızlıyor." dedi.

Aygun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emekli maaşının artırılması için Genel Kurul nöbetine devam ettiklerini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifinin görüşüldüğünü aktaran Aygun, "Emeklilerimiz maalesef açlığa mahkum edildi, yok sayılıyorlar. Komisyondan 5. madde de geçti. Bununla beraber emeklinin tabutuna son çiviyi AK Parti'li ve MHP'li milletvekili arkadaşlar çaktılar." diye konuştu.

CHP'li Aygun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin en düşük emekli maaşına yönelik "sefalet ücreti" açıklamasını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler de umutlandık, ümitlendik. 'Cumhur İttifakı'nın ortağı bunu söylüyorsa vardır bir bildikleri, insafa gelirler' dedik. Bugün Miraç Kandili, 'vicdanınızın sesini dinleyin' dedik. Ama maalesef yine vicdanın değil sarayın sesini dinlediler. Kanun teklifi geldiği gibi aynen geçiyor."

Yapılacak düzenlemenin "iyileştirme olmadığını" savunan Aygun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En düşük emekli maaşı 20 bin lira, el insaf. Bununla ne yapabilirsiniz? Emekli bir dedenin torununa marketten kuruyemiş, bisküvi, muz alamamasına vicdanım sızlıyor. Emeklinin tenceresi yok. Etten döndük kemiğe, artık emeklinin tenceresinde kaynayan taş oldu. Emeklimiz akşam saatinde pazara gidiyor, orada en ucuz ürün varsa almak için çaba sarf ediyor. Onu alma gücü yoksa çöpe atılan sebzeyi, meyveyi toplayarak gıdasını sağlamaya çalışıyor."

Kaynak: AA

Politika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
