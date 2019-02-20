CHP'li Gürer'den Ayçiçeği İthalatına Tepki

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Ülkemizde üretilen çerezlik ayçiçeğinin fiyatı daha uygunken neden Çin'den ithaline gerek duyuluyor?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Ülkemizde üretilen çerezlik ayçiçeğinin fiyatı daha uygunken neden Çin'den ithaline gerek duyuluyor?" diye sordu.



Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ithalatın, üretilen ürünün maliyetinin düşürülmesi amacıyla yapıldığını söyledi.



Bölge ziyaretlerinde acı bir tablo ile karşılaştığını ifade eden Gürer, ithal edilen çerezlik ayçiçeğinin, yerli ürünün iki katı fiyatla satıldığını ileri sürdü.



Bu durumun anlaşılabilir olmadığını belirten Gürer, "Tarım ve Orman Bakanı ve Ticaret Bakanı'nın, Çin'den ithal edilen çerezlik ayçiçeğinin tezgahta satılan fahiş fiyatından haberleri var mı? İthalatı gerçekleştiren kimler, buradan kimler para kazanıyor? Yerli üreticinin ürettiği ürün değer bulmazken, neden ithal ürünün piyasada iki kat fiyatla satılmasının önü açılıyor?" diye sordu.



Ömer Fethi Gürer, ayçiçeğinin uzun yıllardır kuruyemiş sektörünün lokomotif ürünü olduğunu, özellikle pancara uygulanan kota sonrasında Kayseri, Yeşilhisar, Aksaray, Elbistan, Denizli'deki çiftçi için verimli bir ürüne dönüştüğünü söyledi.



2017 yılında 164 bin ton rekolteye ulaşan çerezlik ayçiçeğinin 22 bin tonunun ihraç edildiğini, ayçiçeğinin verimli bir ürüne dönüşmesiyle de işleme tesislerinin kurulduğunu anlatan Gürer, Çin'den ithal edilen ayçiçeğinin piyasaya hakim olmasıyla söz konusu tesislerin kapılarına kilit vurulduğunu belirtti.



Geçtiğimiz yıl üretilen çerezlik ayçiçeğinin 2 ila 3.5 lira arasında üreticiden çıktığını, 10 liradan tüketiciye sunulduğunu ifade eden Gürer, şöyle konuştu:



"Çin'den getirilen çerezlik ayçiçeğinin fiyatı ise 20 lira. Türkiye'de üretilen ayçiçeği tüketici tarafından benimsenmiyorsa tohum konusunda çiftçiye eğitim verilebilir. Mevcut şartlarda üretici yeni dönemde ayçiçeği ekmeyeceğini belirtiyor. Bu da yeni bir daralmayı beraberinde getirecektir. 2015 yılında 1 milyon 163 bin 224 dekar alanda ekim yapılırken 2017 yılında bu alan 982 bin 241 dekara gerilmiştir. Çin'den gelen ayçiçeği nedeniyle tüccar yerli ürün alımı yapmadı ve çiftçi depolama alanı bulunmayan ürünü küflenme riskine karşı verilen fiyattan satmak durumunda kaldı. Mağduriyet büyük. Ticaret Bakanımız, 'fahiş fiyatla satılan ürünlerin peşine düştüm' diyordu. Ayçiçeği konusunda ne yaptığını merak ediyorum. Ülkemizde üretilen çerezlik ayçiçeğinin fiyatı daha uygunken Çin'den ithaline neden gerek duyuluyor? Buradaki büyük vurgunu kimler vuruyor?"

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