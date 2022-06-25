CHP'li Özel, Suudi Prens Selman'ın Ziyaretini Eleştirdi: "Küstahlıkla Karşı Karşıya Kaldık, Bu Küstahlığa Sessiz Kalanlara da Yazıklar Olsun" - Son Dakika
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CHP'li Özel, Suudi Prens Selman'ın Ziyaretini Eleştirdi: "Küstahlıkla Karşı Karşıya Kaldık, Bu Küstahlığa Sessiz Kalanlara da Yazıklar Olsun"

25.06.2022 17:47

CHP Grup Başkanvekil Özgür Özel, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye ziyaretini, “Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu, o konudaki rahatsızlıkları çok dile getirdik. Ancak Türkiye ziyareti protokol açısından da tam bir rezaletti. Tam bir küstahlıkla karşı karşıya kaldık. Bu küstahlığa sessiz kalanlara da yazıklar olsun. Türkiye'ye geldiği ilk andan itibaren İngiltere Kraliçesi'nin dahi, dünyada en çok kullanılan dil İngilizce demeyip 'Merhaba asker' diye selamladığı askerimizi kendi dilinde 'Selamın Aleyküm' diye selamlayacak kadar küstahtı" sözleriyle eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekil Özgür Özel, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye'ye ziyaretini, "Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu, o konudaki rahatsızlıkları çok dile getirdik. Ancak Türkiye ziyareti protokol açısından da tam bir rezaletti. Tam bir küstahlıkla karşı karşıya kaldık. Bu küstahlığa sessiz kalanlara da yazıklar olsun. Türkiye'ye geldiği ilk andan itibaren İngiltere Kraliçesi'nin dahi, dünyada en çok kullanılan dil İngilizce demeyip 'Merhaba asker' diye selamladığı askerimizi kendi dilinde 'Selamın Aleyküm' diye selamlayacak kadar küstahtı" sözleriyle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Suudi Arabistan Prensi Selman'ı resmi tören ile Beştepe'de karşıladı. Tüm resmi ziyaretlerde devlet yetkililerinin Türk askerini "Merhaba asker" sözleriyle selamlamasına karşı Selman, "Selamın Aleyküm" dedi. Buna karşılık asker, "Sağ ol" yanıtını vermedi.

Suudi Arabistan basını, ziyarete ilişkin paylaştığı fotoğraflarda Erdoğan'ın Selman'ı Esenboğa Havalimanı'nda uçağına kadar eşlik ettiği görüntüleri de servis etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Selman'ın ziyaretini, sosyal medya hesabında; "Suudi Arabistan Prensi Selman'ın Türkiye ziyareti çok konuşuldu. Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu, o konudaki rahatsızlıkları çok dile getirdik. Ancak Türkiye ziyareti protokol açısından da tam bir rezaletti. Tam bir küstahlıkla karşı karşıya kaldık. Bu küstahlığa sessiz kalanlara da yazıklar olsun. Türkiye'ye geldiği ilk andan itibaren İngiltere Kraliçesi'nin dahi, dünyada en çok kullanılan dil İngilizce demeyip 'Merhaba asker' diye selamladığı askerimizi kendi dilinde 'Selamın Aleyküm' diye selamlayacak kadar küstahtı" sözleriyle eleştirdi.

Suudi basınının servis ettiği fotoğraflara da değinen Özel, "Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraflarda kendisinin babayiğit görünüp Recep Tayyip Erdoğan'ın iki büklüm, muhtaç göründüğü fotoğrafları tercih edip servis etmesi küstahlıktı. 'Havaalanına kadar bakın beni uğurladı, biz onu valiye uğurlatıyoruz, o beni havaalanına kadar geldi, uğurladı' diye fotoğrafları servis etmesi, kendisinin yukarıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşağıda olduğu ve onu alenen aşağıladığı fotoğrafı servis etmesi tam bir küstahlıktı" dedi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Suudi Arabistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Özel, Suudi Prens Selman'ın Ziyaretini Eleştirdi: 'Küstahlıkla Karşı Karşıya Kaldık, Bu Küstahlığa Sessiz Kalanlara da Yazıklar Olsun' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Özel, Suudi Prens Selman'ın Ziyaretini Eleştirdi: "Küstahlıkla Karşı Karşıya Kaldık, Bu Küstahlığa Sessiz Kalanlara da Yazıklar Olsun" - Son Dakika
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