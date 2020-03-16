CHP'li Öztrak: "Kongrelerimiz ve kurultayımız ileri bir tarihe ertelenmiştir" - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Öztrak: 'Kongrelerimiz ve kurultayımız ileri bir tarihe ertelenmiştir' - Son Dakika

CHP'li Öztrak: "Kongrelerimiz ve kurultayımız ileri bir tarihe ertelenmiştir"

6 saat önce

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Öncelikle hedefimiz salgının bulaşmasını önleyerek vatandaşlarımızın hastaneye düşmesini engellemek olmalıdır.

CHP'li Öztrak:

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Öncelikle hedefimiz salgının bulaşmasını önleyerek vatandaşlarımızın hastaneye düşmesini engellemek olmalıdır. Karşımızdaki sorun basit bir sorun değildir. Dilediğimiz gibi yaşayamayacağımız yeni bir normalle karşı karşıyayız. Bu çerçevede parti meclisimizin verdiği yetkiyle merkez yönetim kurulumuz tüm kongrelerimizi ve kurultayımızı ileri bir tarihe ertelemiştir" dedi.


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı. Öztrak, korona virüs salgınıyla mücadele için topluma önemli görevler düştüğünü belirtti.


Tüm çabalara rağmen virüsün Türkiye'ye geldiğini aktaran Öztrak, "İnsanlarımıza yurt dışına çıkmayın derken binlerce yurttaşımızın umreden dönüş gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldık. Burada ciddi bir zafiyet olduğu yurdun dört bir yanına yayılmış durumda. Son gelen kafileler için ise gerekli fiziki yalıtım ve karantina altyapısının hazırlanmadığı anlaşılıyor" diye konuştu.


Eğlence mekanlarının faaliyetlerinin de geçici olarak durdurulduğunu hatırlatan Öztrak, "Esas mesele eğlencenin yasaklanması değil, hastalığın yayılmasının önlenmesi için insanların yakın mesafede bulunmasının engellenmesi. Bilime kulak vererek, insanlarımızın birbirine yakın olduğu alanlarda gerekli tedbirlerin neden henüz alınmadığını merak ediyoruz. Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir. Bu çerçevede alışkanlıklarımızdan gelenek ve göreneklerimizden bir süreliğine fedakarlık etmek zorundayız" şeklinde konuştu.


CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın ertelendiğini açıklayan Öztrak, "Olağanüstü zamanlar olağanüstü tedbirler gerektirir. Burada görev devlete düştüğü kadar halkımıza da düşmektedir. Öncelikle hedefimiz salgının bulaşmasını önleyerek vatandaşlarımızın hastaneye düşmesini engellemek olmalıdır. Karşımızdaki sorun basit bir sorun değildir. Dilediğimiz gibi yaşayamayacağımız yeni bir normalle karşı karşıyayız. Bu çerçevede parti meclisimizin verdiği yetkiyle merkez yönetim kurulumuz tüm kongrelerimizi ve kurultayımızı ileri bir tarihe ertelemiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, CHP Parti Meclisi, Faik Öztrak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:26 Kaynak: İHA
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