CHP'li Tanal'ın Kovid-19 testi negatif çıktı - Son Dakika

CHP'li Tanal'ın Kovid-19 testi negatif çıktı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, koronavirüs şüphesi nedeniyle hastanede yaptırdığı testin negatif çıktığını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, koronavirüs şüphesi nedeniyle hastanede yaptırdığı testin negatif çıktığını söyledi.

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Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ın Cizre ilçesinin son günlerde koronavirüs vakalarıyla boğuştuğunu ileri sürdü.

İlçenin, koronavirüs yoğunluk haritasına göre kırmızıya boyandığını ifade eden Tanal, 150 bin nüfuslu ilçede bir devlet hastanesi bulunduğunu, hastanede rahatsızlığı tespit edebilecek tek bir tomografi cihazı olduğunu söyledi. Tek cihazın vatandaşlara yetmediğini öne süren Tanal, ilçede ambulans yetersizliği olduğunu da iddia etti.

CHP'li Tanal, ilçede sahra hastanesi kurulmasını, Cizre'ye daha çok ambulans gönderilmesini ve Kovid-19 testlerinin ilçede yapılmasının sağlanmasını önerdi.

Tanal, barolara ilişkin kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmeleri sırasında rahatsızlanması üzerine hastaneye götürüldüğünü ve yapılan testlerin sonucunun kısa sürede verildiğini anlatarak, "Suyu zor yutkunuyordum, ter basıyordu, bir halsizlik vardı. Bunu doktor olan arkadaşlarımıza sorduğumuz zaman revire gitmemiz tavsiye edildi. Revirde kan testi sonucunu beklerken hastaneye gidelim dedik. Hastanede alınan tahliller sonucunda Allah'a çok şükür hepsi negatif çıktı. Sağlıklıyım, koronavirüs yok. Allah'ımdan herkesin sağlıklı olmasını diliyorum. Tedavi görenlere acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

TBMM TV'de çalışan bir kameramanda koronavirüs çıktığını ve personele test yapıldığı için basın toplantısında bulunamadıklarını belirten Tanal, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Tanal, "Meclis televizyonu bugün kepenkleri kapattı. Meclis riskli bir alan." dedi.

Koronavirüs sebebiyle gösteri ve toplantılar bile ertelenmişken komisyonda dip dibe oturduklarını ifade eden Tanal, hal böyleyken avukatların da basın açıklaması yapmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mahmut Tanal, Koronavirüs, Cizre, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:25 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Tanal'ın Kovid-19 testi negatif çıktı - Son Dakika

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