CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

01.05.2021 15:29
CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı, System.String[]

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçileri ziyaret etti.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçileri ziyaret etti.

Adıgüzel, Fatsa ilçesindeki fabrikada bir araya geldiği işçilere çiçek hediye etti.

Adıgüzel, 1 Mayıs'ta ve böyle bir salgında herkes evindeyken işçilerin AŞ ve hizmet üretmeye devam ettiğini belirtti.

Salgında çalışan kesimin yüzde 60'ının tam mesai çalışmaya, yüzde 20'sinin de seyrek çalışmaya devam ettiğine dikkati çeken Adıgüzel, "Yani çalışan kesimin sadece yüzde 20'si evlerinde. Hayat sürsün diye alın teri dökmeye devam eden tüm emekçileri selamlıyoruz. En yüce değer olan emeği selamlıyoruz. 1 Mayıs kutlu olsun." dedi.

Adıgüzel, işçilerle birlikte üzerinde, "1 Mayıs" ve "Umut Biziz" yazılarının yer aldığı balonları gökyüzüne bıraktı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, 1 Mayıs, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika


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