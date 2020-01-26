CHP Yunusemre İlçe Başkanlığına Arcak seçildi - Son Dakika

CHP Yunusemre İlçe Başkanlığına Yalçın Arcak getirildi.

CHP Yunusemre İlçe Kongresi, Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda yapıldı.

CHP Grupbaşkan Vekili Özgür Özel, kongrede yaptığı konuşmada, son yerel seçimlerde Manisa Büyüşehir Belediye Başkan adayı olarak İYİ Parti adayının desteklenmesi konusundaki eleştirilere yanıt verdi.

Özel, yerel seçimlerde ittifak yaptıklarını ve bunun sonucunda 11 Büyükşehir Belediyesi başkanlığının kazandıklarını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının İYİ Parti'den gösterilince MYK'da gözyaşı döktüğünü ve kürsüde konuşmasını tamamlayamadığını kaydeden Özel, "Aday belirlendiği andan itibaren o süreçte kendisine çok ciddi destek verdiğimi ve adaylığına baştan yaptığım bütün itirazlara, engel olmaya yönelik bütün çabalarıma rağmen, adaylaştığı dakikadan itibaren bütün ilçelerde gezip olabilecek en büyük katkıyı, en inandırıcı şekilde, inanarak ve inandırarak kendisine verdim. Maalesef gelinen bu nokta hepimizi biraz öz eleştiri yapmamız gerektiren bir noktaya getirdi." dedi.

Özel'in konuşmasın ardından yapılan seçimde 340 delege oy kullanırken, 233 oy alan Yalçın Arcak, başkanlığa seçildi. Diğer aday Devrim Balı 102 oyda kalırken, 5 oy geçersiz sayıldı.