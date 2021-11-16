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Çiftçiye damlalık sulama sistemi ve çilek fidesi desteği - Son Dakika

Çiftçiye damlalık sulama sistemi ve çilek fidesi desteği

16.11.2021 13:39
Çiftçiye damlalık sulama sistemi ve çilek fidesi desteği

16 KASIM 2021BASIN BÜLTENİÇiftçiye damlalık sulama sistemi ve çilek fidesi desteğiBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) tarafından Gemlik Tarım Orman Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan 'Damla sulama projesi' kapsamında toplam 1.

16 KASIM 2021

BASIN BÜLTENİ

Çiftçiye damlalık sulama sistemi ve çilek fidesi desteği

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) tarafından Gemlik Tarım Orman Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan 'Damla sulama projesi' kapsamında toplam 1. 100 dekar alanda kullanılmak üzere 550 top sulama borusu, 35 bin adet çilek fidesi ve bir adet fındık ayıklama makinesi, Gemlik ilçesinde çiftçilere dağıtıldı.

Bursa'da kırsal kalkınmanın sağlanması ve nitelikli tarımın geliştirilmesi hedefiyle kaliteli fide, fidan ve tohumluk dağıtımı başta olmak çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, üreticileri desteklemeye devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve HAGEL tarafından Gemlik Tarım Orman Müdürlüğü işbirliğiyle zeytin üreticilerinin talepleri doğrultusunda 281 üreticiye toplam 1100 dekar alanda damlama sulama yapmak üzere 400 metre uzunluğunda 550 top sulama borusu törende çiftçilere verildi. Törende ayrıca 7 üreticinin faydalanacağı 35 bin adet çilek fidesi ve Fındıcak Mahallesi'nde kullanılmak üzere bir adet fındık ayıklama makinesi de üreticilere teslim edildi. Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, ziraat odası başkanları, belediye yöneticileri ve üreticiler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Gemlik'in başta zeytin olmak üzere diğer meyve ve sebze yetiştiriciliğine elverişli olduğunu söyledi. Dünya markası olan Gemlik zeytininin ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağladığını belirten Süleyman Çelik, tarımsal bölgelerin su kaynaklarının daha verimli kullanılmasının da önemli olduğuna değindi. Tarımsal üretimde tekniğine uygun yapılacak sulamayla toprak ve su kaynaklarının devamlı olmasının sağlanabileceğini anlatan Çelik, "Büyükşehir Belediyesi, HAGEL ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan damla sulama projesi, çiftçilerin tarımsal sulama suyunu daha etkin kullanmalarını, sistemin daha geniş alanlara yayılmasını sağlayacaktır. Toplam 1100 dekar alanda damlama sulama yapmak üzere 281 çiftçimize destek, üretime katkı verildi. Muhtelif 7 üreticinin faydalanacağı 35 bin adet çilek fidesi, yine Fındıcak Mahallesi'nde kullanılmak üzere bir adet fındık ayıklama makinesi de temin edildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İl Tarım Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, üretime ve tasarrufa destek veren Büyükşehir Belediyesi ve HAGEL'e teşekkür etti. Üretimin ve üretmenin zor bir süreç olduğunu anlatan Ceylan, küresel ısınma sebebiyle yaşanan iklim değişikliğinin çiftçilere sıkıntılı süreçler yaşattığını dile getirdi. Üreticiye verilen desteğin her anlamda önemli olduğunu anlatan Ceylan, damlama sulamanın günümüz için en verimli sistem olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından Kaymakam Göç, Başkanvekili Çelik ve yetkililer tarafından çiftçilere damlama sulama sistemi, fide ve fındık ayıklama makinesi teslim edildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çiftçiye damlalık sulama sistemi ve çilek fidesi desteği
Çiftçiye damlalık sulama sistemi ve çilek fidesi desteği
Çiftçiye damlalık sulama sistemi ve çilek fidesi desteği
Çiftçiye damlalık sulama sistemi ve çilek fidesi desteği

Büyükşehir Belediyesi, Gemlik, Fındık, Tarım, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Çiftçiye damlalık sulama sistemi ve çilek fidesi desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiftçiye damlalık sulama sistemi ve çilek fidesi desteği - Son Dakika
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