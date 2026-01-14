Çiğli'de Avukat Ölü Bulundu - Son Dakika
Çiğli'de Avukat Ölü Bulundu

14.01.2026 13:16
69 yaşındaki avukat Ali Aydın, dağlık alanda ölü bulundu; bir şüpheli gözaltında.

İzmir'in Çiğli ilçesinde 69 yaşındaki avukat dağlık alanda ölü bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Evka-2 bölgesinde dağlık alanda bir kişinin yerde hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İncelemede yerdeki kişinin 69 yaşındaki avukat Ali Aydın olduğu, darbedildiği ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aydın'ın cesedi olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.D.E'yi (30) gözaltına aldı.

M.D.E'nin emniyetteki ifadesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında Aydın'ı öldürdüğünü söylediği, Aydın'ın yürüyüş yapmak için dağlık alanda olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

