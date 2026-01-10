Çin-Afrika İlişkileri: Wang Yi'nin Vurguları

ADDİS ABABA, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin- Afrika dostluğunun tarihsel mirası, Çin'in Afrika politikasındaki istikrar ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki dayanışmanın, Afrika'nın 36 yıldır Çin dışişleri bakanlarının her yıl ilk yurt dışı ziyaretinin adresi olmasının temel nedeni olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang perşembe günü Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği Genel Merkezi'nde düzenlenen 9. Çin-Afrika Birliği Stratejik Diyaloğu toplantısına, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf ile birlikte başkanlık yaptı.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Afrika arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümüne denk geldiğini belirten Wang, Çin-Afrika dostluğunun ulusal bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesinde omuz omuza verilen ortak çabalarla şekillendiğini, iki tarafın ulusal kalkınma ve ekonomik dönüşüm süreçlerinde ise daha da olgunlaştığını ifade etti.

Wang yeni yılın başında ilk olarak Afrika'daki kardeşlerini ziyaret etmesinin, bir kişinin yeni yılda akrabalarını ziyaret etmesi kadar doğal olduğunu vurguladı.

İç ve dış politikalarının son derece istikrarlı olduğunu ve dünyaya ihtiyaç duyulan bir kesinlik sunduğunu belirten Wang, bu tutarlılığın Çin'in Afrika ile olan ilişkilerine de yansıdığını söyledi.

Wang uluslararası ve bölgesel koşullar ne yönde değişirse değişsin, Afrika'nın desteğe ihtiyaç duyduğu her an Çin'in yardım elini uzatan ilk ülke olacağını ve Afrika'nın işbirliği aradığında ilk yanında duran ülke olacağını vurguladı.

Çin ve Afrika'nın Küresel Güney'in birer parçası olarak benzer tarihsel deneyimlere ve ortak özlemlere sahip olduğunu ifade eden Wang, Çin ve Afrika'nın toplam 2,8 milyarlık nüfusunun dayanışma ve çaba içinde hareket etmesi halinde her türlü zorluğun aşılabileceğini, modernizasyona giden ortak yolun hızlanacağını ve daha adil, işbirliğine dayalı, uyumlu ve istikrarlı bir dünyaya katkı sağlanacağını kaydetti.