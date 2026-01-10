Çin-Afrika İlişkileri: Wang Yi'nin Vurguları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin-Afrika İlişkileri: Wang Yi'nin Vurguları

10.01.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wang Yi, Çin-Afrika dostluğunu ve iş birliğini güçlendirmenin önemini vurguladı.

ADDİS ABABA, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin- Afrika dostluğunun tarihsel mirası, Çin'in Afrika politikasındaki istikrar ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki dayanışmanın, Afrika'nın 36 yıldır Çin dışişleri bakanlarının her yıl ilk yurt dışı ziyaretinin adresi olmasının temel nedeni olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang perşembe günü Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Afrika Birliği Genel Merkezi'nde düzenlenen 9. Çin-Afrika Birliği Stratejik Diyaloğu toplantısına, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf ile birlikte başkanlık yaptı.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Afrika arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümüne denk geldiğini belirten Wang, Çin-Afrika dostluğunun ulusal bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesinde omuz omuza verilen ortak çabalarla şekillendiğini, iki tarafın ulusal kalkınma ve ekonomik dönüşüm süreçlerinde ise daha da olgunlaştığını ifade etti.

Wang yeni yılın başında ilk olarak Afrika'daki kardeşlerini ziyaret etmesinin, bir kişinin yeni yılda akrabalarını ziyaret etmesi kadar doğal olduğunu vurguladı.

İç ve dış politikalarının son derece istikrarlı olduğunu ve dünyaya ihtiyaç duyulan bir kesinlik sunduğunu belirten Wang, bu tutarlılığın Çin'in Afrika ile olan ilişkilerine de yansıdığını söyledi.

Wang uluslararası ve bölgesel koşullar ne yönde değişirse değişsin, Afrika'nın desteğe ihtiyaç duyduğu her an Çin'in yardım elini uzatan ilk ülke olacağını ve Afrika'nın işbirliği aradığında ilk yanında duran ülke olacağını vurguladı.

Çin ve Afrika'nın Küresel Güney'in birer parçası olarak benzer tarihsel deneyimlere ve ortak özlemlere sahip olduğunu ifade eden Wang, Çin ve Afrika'nın toplam 2,8 milyarlık nüfusunun dayanışma ve çaba içinde hareket etmesi halinde her türlü zorluğun aşılabileceğini, modernizasyona giden ortak yolun hızlanacağını ve daha adil, işbirliğine dayalı, uyumlu ve istikrarlı bir dünyaya katkı sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Diplomasi, Ekonomi, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Afrika İlişkileri: Wang Yi'nin Vurguları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Marmara’da fırtına, Trakya’da şiddetli yağış bekleniyor Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Rusya Ukrayna’yı Oreşnik füzeyle vurdu Ülke karanlığa gömüldü Rusya Ukrayna'yı Oreşnik füzeyle vurdu! Ülke karanlığa gömüldü
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 15:50:28. #7.11#
SON DAKİKA: Çin-Afrika İlişkileri: Wang Yi'nin Vurguları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.