Çin Bakanı Vang Şiangşi Yolsuzluk Soruşturmasında
Çin Bakanı Vang Şiangşi Yolsuzluk Soruşturmasında

02.02.2026 15:23
Çin Acil Durum Yönetimi Bakanı Vang Şiangşi'ye yolsuzluk şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Çin'de görevdeki Acil Durum Yönetimi Bakanı Vang Şiangşi'ye yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu ve Ulusal Denetleme Komisyonundan yapılan ortak açıklamada, Vang'ın "parti disiplini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu iddialara ilişkin detay paylaşılmadı ancak bu tür soruşturmalarda "parti disiplini ve kanunları ihlal" ifadesi, yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

Çin'in Hubey eyaletinin Şiantao şehrinde doğan 63 yaşındaki Vang, kariyerine kamuya ait kömür endüstrilerinde yönetici olarak başladı.

Vang, Hubey eyaletinde Komünist Parti Bölge Komitesi üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Sekreteri olarak görev yaptı.

Temmuz 2022'de Acil Durum Yönetimi Bakanlığında Komünist Parti Sekreteri olan Vang, aynı yılın eylül ayında bakanlığa atandı.

Vang, son yıllarda Çin'de yolsuzluk soruşturmalarına konu olan bakanlar kervanına katıldı. 2022'den bu yana halef ve selef eski adalet bakanları Fu Cınghua ve Tang Yicün, halef ve selef eski savunma bakanları Vey Fınghı ve Li Şangfu, eski Sanayi ve Enformasyon Bakanı Şiao Yaçing, eski Tarım ve Kırsal İşler Bakanı Tang Rıncien ve eski Spor Bakanı Guo Congvın hakkında soruşturmalar yürütülmüştü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

