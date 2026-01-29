Çin'de 11 Suçlu İdam Ceza Aldı - Son Dakika
Çin'de 11 Suçlu İdam Ceza Aldı

29.01.2026 11:26
Çin'de, Myanmar merkezli suç örgütü üyeleri 11 kişi idam cezasına çarptırıldı. İddialar arasında dolandırıcılık var.

Çin'de, komşu Myanmar'da faaliyet gösteren suç örgütü mensubu 11 kişinin idam cezası infaz edildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in Cıciang eyaletine bağlı Vıncou kentindeki bir mahkeme tarafından kasıtlı adam öldürme, kasıtlı yaralama, yasa dışı gözaltı, dolandırıcılık ve kumarhane işletme suçlarından Eylül 2025'te, 5'i ertelemeli 16 üyesi ölüm cezasına çarptırılmış "Ming ailesi" davasında, karara itiraz edildi.

Cıciang Eyaleti Yüksek Halk Mahkemesi, idam kararına yapılan itirazı geçen yıl kasım ayında reddederek, davayı yasalar gereği gözden geçirmesi için Çin Yüksek Halk Mahkemesine (SPC) sundu.

SPC, Kokang bölgesinde faaliyet yürüten "Ming ailesi"nin 2015 yılından bu yana Myanmar'da telefon dolandırıcılığı yapmak, yasa dışı kumarhaneler işletmek ve diğer suçları işlemek için çok sayıda operasyon üssü kurduklarını teyit etti.

Suç şebekesinin dolandırıcılık ve kumar faaliyetlerinde kullandığı fonların 10 milyar yuanı (yaklaşık 1,4 milyar ABD doları) aştığını saptayan SPC, şebekeyi ayrıca dolandırıcılıkla ilgisi olan kişileri kasten öldürmek, saldırı ve insanları esir tutmak ile 14 kişinin ölümünden ve 2 kişinin yaralanmasından da sorumlu tuttu.

SPC'nin onayının ardından, 11 kişi hakkındaki idam kararı Vıncou mahkemesi tarafından infaz edildi.

Şebeke liderinin babası ve kızı idama mahkum edildi

Ming ailesinin lideri olarak bilinen Ming Şieşang, Şan Eyalet Meclisi ve Kokang Liderlik Komitesi üyesiyken Ekim 2023'te Çin polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından intihar etmişti.

Ming Şieşang'ın babası Ming Guoping ve kızı Ming Cıncın da idama mahkum edilen şebeke üyeleri arasında yer almıştı.

Çin'in Yünnan eyaleti ile Myanmar'ın Şan eyaleti arasındaki sınır bölgesi, son yıllarda Çin vatandaşlarını hedef alan telefon ve internet dolandırıcılığı şebekelerinin merkezi haline gelmişti.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, Temmuz 2023'te vatandaşlarını hedef alan dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlara başlamış, bu kapsamda Aralık 2024'e dek Myanmar'dan 53 binden fazla kişi yargılanmak üzere Çin'e iade edilmişti.

Kaynak: AA

