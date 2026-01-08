Çin'de Vizesiz Transit Programı Başarılı - Son Dakika
Çin'de Vizesiz Transit Programı Başarılı

Çin\'de Vizesiz Transit Programı Başarılı
08.01.2026 11:04
Çin, vizesiz transit programıyla yabancı girişleri %27,2 artırarak 40,6 milyona ulaştı.

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in 240 saatlik vizesiz transit programını hayata geçirmesinden bu yana geçen bir yılda yabancı ziyaretçilerin ülkeye yaptığı giriş sayısı 40,6 milyona ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,2 artış anlamına geliyor.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı Sözcüsü Zhang Ming perşembe günü yaptığı açıklamada vize muafiyetinden yararlanan yolcu sayısının, politika değişikliği öncesine göre yüzde 60,8 arttığını belirtti.

2024 yılının aralık ayında uygulamaya sokulan program an itibarıyla 55 ülke için uygulanıyor.

Kaynak: Xinhua

