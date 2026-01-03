Çin'de Yeni Yıl Seyahatleri %20,3 Artış Gösterdi - Son Dakika
Çin'de Yeni Yıl Seyahatleri %20,3 Artış Gösterdi

03.01.2026 14:52
Çin'de yeni yıl tatili sırasında yolcu seyahatleri 207 milyon ile %20,3 arttı. Karayolu ön planda.

BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin'de üç günlük yeni yıl tatilinin ilk günü olan perşembe gününde bölgeler arası yolcu seyahatleri geçen yıla göre yüzde 20,3 artışla 207 milyonu aştı.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın cuma günü açıkladığı verilere göre, yolcu hareketlerinin çoğunu karayolu seyahati oluşturdu. Karayolu seyahatleri bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artışla 186,28 milyona ulaştı.

Demiryolu yolcu sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 67,9 artışla toplam 18,56 milyon oldu. Su yolu taşımacılığı ile 684.000 yolcu taşındı ve bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artış gösterdi. Hava yolları ile ise geçen yılın ilk gününe göre yüzde 10,3 düşüşle 1,95 milyon yolcu taşındı.

Resmi verilere göre, aynı gün Çin'in posta sektörü 451 milyon paket topladı ve ülke çapında 531 milyon paket teslim etti.

Kaynak: Xinhua

