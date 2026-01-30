Çin'den ABD'ye 'Askeri Tehdit' Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'den ABD'ye 'Askeri Tehdit' Çağrısı

30.01.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, ABD'nin 'askeri tehdit' söylemine son vermesini ve işbirliğine açık olmalarını istedi.

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, ABD'nin Çin'e karşı nesnel ve rasyonel bir bakış açısı benimsemesi gerektiğini belirterek, ABD tarafını sözde "Çin askeri tehdidi" söylemini kullanmaya son vermeye çağırdı.

Jiang perşembe günkü basın toplantısında, kısa süre önce yayımlanan ABD 2026 Ulusal Savunma Stratejisi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan belgede, Washington'un Asya-Pasifik bölgesinde Çin'e yönelik yaklaşımını çatışma yoluyla değil, güce dayalı caydırıcılık temelinde şekillendirmeyi öngördüğü belirtiliyor. Belgede ayrıca, Çin ile stratejik istikrarın korunması ve makul düzeyde barışın sürdürülmesi amacıyla Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile daha kapsamlı ordular arası iletişim kurulmasının hedeflendiği belirtilirken, ABD'nin Birinci Ada Zinciri boyunca güçlü bir önleme ve savunma hattı oluşturmayı planladığı da ifade ediliyor.

Jiang, "Somut gerçekler, Çin'i kontrol altına alma ve engelleme girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu kanıtlıyor" dedi.

Karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkesini izlemenin Çin ve ABD'nin birbirleriyle ilişkilerindeki en doğru yaklaşım olduğunu belirten Jiang, Çin'in bir yandan kendi egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla korurken diğer yandan ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini teşvik için ABD tarafıyla işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Jiang, ABD'ye blok cepheleşmesini kışkırtmaktan vazgeçme, Çin'in temel çıkarlarıyla ilgili konularda istikrarlı davranma ve iki ülke orduları arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik için somut çaba gösterme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD'ye 'Askeri Tehdit' Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti! 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor
Beckham ailesi gündemden düşmüyor Geline babasından dudak uçuklatan harçlık Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan savaş hazırlığı Bin tanesi aynı anda envantere alındı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan savaş hazırlığı! Bin tanesi aynı anda envantere alındı

13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 13:51:53. #7.11#
SON DAKİKA: Çin'den ABD'ye 'Askeri Tehdit' Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.