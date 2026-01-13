Çin'den Tek Çin İlkesi Vurgusu - Son Dakika
Çin'den Tek Çin İlkesi Vurgusu

13.01.2026 10:35
Çin Dışişleri, Afrika'nın tek Çin ilkesine bağlılığını yineledi ve Taiwan'ı uyardı.

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, tek Çin ilkesinin, uluslararası toplum genelinde kabul görmüş bir uzlaşı ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel bir norm olduğunu, aynı zamanda da Çin- Afrika ilişkilerinin siyasi temelini oluşturduğunu söyledi.

Mao pazartesi günkü basın toplantısında 9. Çin-Afrika Birliği Stratejik Diyaloğu'nun ardından yapılan ortak basın açıklamasında ifade edilen tek Çin ilkesi hakkında Taiwanlı yetkililerin kullandığı ifadelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mao, ortak basın açıklamasının, Afrika tarafının Taiwan sorunu konusuna yönelik tutarlı ve belirsizliğe mahal vermeyen tutumunu tam ve doğru şekilde yansıttığını söyledi.

Mao, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf'un kısa süre önce verdiği söyleşide kullandığı "Çin ile tek Çin ilkesi konusunda sonsuza değin hemfikir olacağız" şeklindeki açıklamasını hatırlattı.

2024 Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi'nde Beijing Deklarasyonu'nun kabul edildiğini belirten Mao, zirveye katılan Afrika ülkeleri ve Afrika Birliği Komisyonu'nun, tek Çin ilkesine sıkı şekilde bağlı olduklarını yineleyerek, dünyada tek bir Çin olduğunu, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Çin'in tümünü temsil eden yegane yasal hükümet olduğunu vurgulayıp Çin'in ulusal yeniden birleşmesini gerçekleştirmeye yönelik çabalarına destek verdiğini ifade etti.

Mao, "Taiwanlı yetkilileri, gerçeklerle yüzleşmeye ve kendilerini aşağılamaya ve bayağı siyasi gösterilere son vermeye çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

