Çin'den Yemen Açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Sun Lei, BM Güvenlik Konseyi kararlarının yanlış yorumlanıp, suistimal edilmemesi ve Yemen'in egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne tam olarak saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi çarşamba günü Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarına ilişkin aylık raporlama zorunluluğunu uzatan kararı 13 oyla kabul ederken, Çin ve Rusya oylamada çekimser kaldı.

BM Genel Sekreteri'nin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılar hakkında Güvenlik Konseyi'ne rapor sunmasının Ocak 2024'te kabul edilen 2722 sayılı karara dayandığını belirten Çinli temsilci, bu kararın ardından bazı ülkelerin Yemen'e yönelik askeri operasyonlar düzenlemesinin bölgedeki barış sürecini ciddi şekilde baltaladığını ve Kızıldeniz'deki güvenlik risklerini artırdığını söyledi.

Sun, "Güvenlik Konseyi kararlarının yanlış yorumlanmaması veya kötüye kullanılmaması, BM Şartı'na sıkı sıkıya uyulması ve Yemen'in egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne tam olarak saygı gösterilmesi gerektiğini yineliyoruz" dedi.

Yemen ve Kızıldeniz'deki gerilimin Gazze'deki çatışmayla yakından bağlantılı olduğunu belirten Sun, Gazze'de gerçek ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının tam olarak uygulanması ve iki devletli çözümün hızlıca hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Sun, bunun Filistin meselesinin hızlı, kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını teşvik edeceğini ve Ortadoğu'da barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için gerekli koşulları yaratacağını ifade etti.